Mereng nedir? Mereng nasıl yapılır? Mereng çeşitleri

Pastanelerde, misafirliklerde ikram tabaklarında sıklıklı gördüğümüz tatlı olan mereng, halk arasında "köpük", "beze" olarak bilinmektedir. Mereng, severek tükettiğimiz bir kurabiye çeşididir. Özellikle çocuklar tarafından sevilerek tercih edilen kurabiyedir. Görüntüsü ve rengarenk çeşitliliği nedeniyle görsel olarak gözümüze hitap eden mereng kurabiyesinin nasıl yapıldığı merak konusudur. Mereng nedir? Mereng nasıl yapılır?

Kurabiye olarak tüketilmenin yanında pastaların üzerinde süsleme olarak kullanılmasıyla da sıklıkla karşılaştığımız mereng, 3 çeşit yapılışa sahiptir. Yaz aylarında dondurmanın yanında da tercih edilen köpük kurabiye yapımı açısından da kolaydır. Bu nedenle sıklıkla yaptığımız kurabiyedir. Yumurta ve pudra şekerinin birleşimiyle yapılan mereng nasıl yapılır? Mereng nedir? Sorularınızın yanıtı haberimizin devamında…

MERENG NEDİR?

Sıklıkla yapmayı ve yemeyi tercih ettiğimiz mereng, bir kurabiyedir. Yumurta ve pudra şeker ile rengarenk olarak yapılan mereng tüm dünyada yaygın olan bir kurabiyedir. Yaz aylarının sıcağında ise meyve ve dondurma eşliğinde sunulabilir. Eski zamanlardan beri her türlü kültürde yapılıp yenilen mereng, Fransızca'da öpücük anlamında olan "baiser" adıyla da anılmaktadır. İsviçre ve Fransa'da "meringue" olarak bilinen beze, fırın kullanılarak pişirilmektedir. 18.yüzyılda İsveç'te bulunan merengin, zamanla İtalyan şef Gasparini'nin dünyaya yaydığı söyleniyor.

MERENG NASIL YAPILIR?

Yapılışının kolaylığıa dikkat çektiği için mereng nasıl yapılır? sorularını sıklıkla almaktayız.3 adet malzeme ile mereng yapabilirsiniz.

Mereng için gerekli olan malzemeler

4 adet yumurta akı

1 su bardağı pudra şekeri

¼ çay kaşığı tuz

Yapılışı ise su şekilde;

• Yumurta aklarını ayırın ve bir kapta iyice çırpın.

• Yumurtalar köpük haline geldikten sonra pudra şekerini mikser çalışırken azar azar ilave edin.

• Krema kıvamına gelen karışımı sıkmak için bir torbaya dökün.

• Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra istediğiniz şekil ve boyutta tepsiye sıkın.

• Önceden 100 dereceye ayarlanmış fırında 1 saat pişiriniz.

MERENG ÇEŞİTLERİ

Her kültürde yer alan ve severek tüketilen mereng yani bezenin 3 çeşit hali vardır. Tam olarak nereden çıktığı bilinmediği için adının geçtiği her yerdeki yapımı ile nam salmıştır. Peki, mereng çeşitleri nedir?

• 1- Fransız Merengi: Isı olmadan sadece yumurta akını ve pudra şekerini çırparak yapılır.

• 2- İtalyan Merengi: Yumurta akı ve sıvılaştırılmış şeker ile yapılır, şeker bezeyi sertleştirir. Su ve şekerin kaynatılmasıyla elde edilen şeker şurubu yumurta akına eklenir. Yapımı zor olan bir çeşididir.

• 3- İsviçre Merengi: Yumurta akı ile şeker benmari usulü karıştırılır. Karışım tamamen erimeden çırpma işlemini bırakmamak gerekiyor. Bırakılırsa yumurtanın akı pişebilir.