Merdan Yanardağ ne dedi ve neden tutuklandığı gündeme gelirken Merdan Yanardağ tahliye oldu mu merak ediliyor. Katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ tahliye oldu mu ve ne demişti soruları araştırılıyor. Peki, Merdan Yanardağ tahliye oldu mu? Merdan Yanardağ neden tutuklandı, ne demişti?

Merdan Yanardağ tahliye oldu mu? Merdan Yanardağ neden tutuklandı, ne demişti?

Bir televizyon programında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ tutuklanmıştı. Yargılandığı davada Merdan Yanardağ tahliye oldu mu merak ediliyor. Merdan Yanardağ neden tutuklandı, ne demişti soruları araştırılıyor. Merdan Yanardağ tahliye oldu mu? Merdan Yanardağ neden tutuklandı, ne demişti? Detaylar haberimizdedir…

MERDAN YANARDAĞ TAHLİYE OLDU MU?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ getirildi. Yanardağ'ı çok sayıda avukat temsil etti. Öte yandan CHP'li milletvekilleri Özgür Özel, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu'nun da arasında bulunduğu çok sayıda kişi, gazeteci ve vatandaş da duruşmayı takip etti. Ancak duruşma salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle duruşma uzun süre başlatılamadı. Duruşma salonuna girmek isteyen kalabalık ve güvenlik görevlileri arasında bu nedenle tartışma yaşandı. Duruşma başladıktan sonra Merdan Yanardağ, savunmasını yaparak suçlamaları reddetti.

YANARDAĞ'DAN TAHLİYE SONRASI İLK MESAJ

Akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen gazeteci Merdan Yanardağ kapı önünde kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Ben tahliye olduğum için çok mutluyum ama içimde derin bir yarayla çıktım. Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman arkadaşlarımı içeride bıraktığım için öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

MERDAN YANARDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar verildi. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi. Akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen Yanardağ kendisini bekleyen basın mensuplarına "Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Ben tahliye olduğum için çok mutluyum ama içimde derin bir yarayla çıktım. Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman arkadaşlarımı içeride bıraktığım için öfkeliyim" açıklamasında bulundu.

MERDAN YANARDAĞ NE DEMİŞTİ?

Tele 1 yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştır.