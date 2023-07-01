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Merdan Yanardağ neden tutuklandı? Merdan Yanardağ tutuklandı mı, sebebi ne?

Merdan Yanardağ neden tutuklandı? Merdan Yanardağ tutuklandı mı, sebebi ne?

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Merdan Yanardağ neden tutuklandı merak konusu oldu. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanma sebebi araştırılıyor. Peki, Merdan Yanardağ neden tutuklandı? Merdan Yanardağ tutuklandı mı, sebebi ne? İşte detaylar...

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Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimTutuklu gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim

Bir televizyon programında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı. Kullanıcılar tarafından Merdan Yanardağ'ın tutuklanma sebebi araştırılıyor. Gazeteci Merdan Yanardağ neden tutuklandı merak konusu oldu. Peki, Merdan Yanardağ neden tutuklandı? Merdan Yanardağ tutuklandı mı, sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, katıldığı programda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

MERDAN YANARDAĞ NEDEN TUTUKLANDI?

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı. "'Terör örgütü propagandası yapmak'" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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