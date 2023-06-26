Katıldığı bir canlı yayında Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili söylediği sözler sebebiyle Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın canlı yayında söylediği sözler araştırılmaktadır. Peki, Merdan Yanardağ ne dedi? Merdan Yanardağ olayı ne? İşte detaylar...

Dün akşam bir canlı yayına katılan Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist ele başı Abdullah Öcalan ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Kullanıcılar tarafından Merdan Yanardağ'ın canlı yayında söylediği sözler araştırılmaktadır. Gazetecinin gözaltına alınmasının ardından ne söylediği merak konusu oldu. Peki, Merdan Yanardağ ne dedi? Merdan Yanardağ olayı ne? Detaylar haberimizde...

MERDAN YANARDAĞ NE DEDİ?

Katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" diyen Tele 1 yayın yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınmıştır.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu açıklamaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından kanal hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı. Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.