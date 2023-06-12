Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Merdan Yanardağ hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Merdan Yanardağ'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ kaç yaşında, nereli? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Merdan Yanardağ hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Merdan Yanardağ'ın hayatını araştırıyor. Peki, Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ kaç yaşında, nereli? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ (1959; Divriği, Sivas ) Türk gazeteci, yazar ve TV programcısı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959'da doğdu, nüfus cüzdanında doğum tarihi 24 Şubat 1961 belirtilmiş. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi -İİTİA- (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında yüksek lisans (master) yaptı. Ardından (İstanbul) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Öğrenciliği ağırlıklı olarak Türkiye'nin çok büyük siyasal ve toplumsal bir hareketlilik ve çatışma yaşadığı 1970'li yıllarda geçti. Siyasal mücadele içinde aktif şekilde yer aldı. Gençlik örgütlerinde yöneticilik yaptı, dönemin gençlik liderleri arasında yer aldı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklandı.

Kariyeri

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Ardından sırasıyla Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Koordinatörü olarak çalıştı. Kurucuları arasında bulunduğu haftalık Söz dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevine (1989-1992) seçildi. BSP ve ÖDP'nin kurucuları arasında yer aldı ve bu partilerde Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. ÖDP'den 2001 yılında ayrıldı. Yanardağ, 2014 yılında Ankara'da ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi'nin çağırıcıları arasında yer aldı. Haziran Hareketi'nin Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Görsel medya alanına 1994 yılında HBB televizyonu ile geçti, Haber'>haber programları yaptı. Sırasıyla Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6, atv gibi televizyonlarda editör, programcı, Haber Müdürü ve Genel Müdür olarak çalıştı. Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasında yer aldı ve Yayın Kurulu Üyeliği (2004-2009) yaptı. Kanaltürk televizyonunda 5 yıl boyunca "5. Boyut" isimli haftalık haber-analiz programları yaptı. Daha sonra Kanal Biz televizyonunu kurdu ve bir yıl boyunca (2009) Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı, 5. Boyut programını bu kanalda da sürdürdü. Daha sonra 5. Boyut programına Ulusal Kanal'da (2010-12) devam etti.

Yanardağ, 2011 yılında Yurt gazetesini kurdu, 3 yıl boyunca bu gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini, yazarlığını ve Başyazarlığını yaptı. Aynı dönemde kurduğu haftalık haber analiz dergisi Bağımsız'ın da Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığını yürüttü.

Ayrıca çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmış yaklaşık 400 makale ve inceleme yazısı ile kendisiyle yapılmış çok sayıda söyleşi bulunuyor.

Kasım 2015'te elektronik ortamda yayın yapan ABC Gazetesi 5 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'ni kuran ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Yanardağ, yazılarına halen bu sitede devam ediyor. Ocak 2017 itibarıyla Türksat, Digiturk ve D-Smart üzerinden yayın yapan Tele1 TV'nin de Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini sürdüren Yanardağ, bunlara ek olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde konferanslar veriyor, panellere ve çeşitli etkinliklere de konuşmacı olarak katılıyor. Yanardağ, 2017 yılı itibarıyla Tele1'de yayınlanan 18 Dakika adlı programda Emre Kongar ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumlamaktadır.

Tutuklanması

Ergenekon Davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece "Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak ve Hükûmeti yıkmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı, 10 Mart 2014 tarihinde ise Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.