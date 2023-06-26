Katıldığı bir canlı yayında Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili söylediği sözler sebebiyle Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatılmıştı. Merdan Yanardağ hakkında son durum araştırılıyor. Peki, Merdan Yanardağ gözaltına mı alındı? Merdan Yanardağ neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Dün akşam bir canlı yayına katılan Gazeteci Merdan Yanardağ, terörist ele başı Abdullah Öcalan ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Merdan Yanardağ gözaltına alındı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Merdan Yanardağ'ın canlı yayında söylediği sözler araştırılmaktadır. Peki, Merdan Yanardağ gözaltına mı alındı? Merdan Yanardağ neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

MERDAN YANARDAĞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor" diyen Tele 1 yayın yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınmıştır.

"UYGULANAN TECRİTİN HUKUKTA BİR YERİ YOK"

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, TELE 1 ekranlarında yaptığı bir konuşmada söylediği sözlerle gündem yarattı. Yanardağ tepki çeken açıklamasında, "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz" dedi.