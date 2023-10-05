Bir televizyon programında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Peki, Merdan Yanardağ evli mi? Merdan Yanardağ çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

Merdan Yanardağ evli mi? Merdan Yanardağ çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

Merdan Yanardağ evli mi? Sorusu, son gelişmelerin ardından merak edildi ve gündeme geldi. Katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ akıbeti, evlilik durumu ve çocukları, konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Merdan Yanardağ evli mi? Merdan Yanardağ çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

MERDAN YANARDAĞ EVLİ Mİ?

Merdan Yanardağ, Nermin Sağtekin ile evlidir. Alp Yanardağ adında bir oğlu olduğu da bilinmektedir. Gazeteci Merdan Yanardağ aslen Sivas Divriği doğumludur. Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959 yılında dünyaya gelmiştir. İİTİA (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında yüksek lisans (master) yaptı. Ardından (İstanbul) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklandı.