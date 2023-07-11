Merdan Yanardağ'a kaç yıl hapis cezası istendi? Merdan Yanardağ hapis cezası aldı mı?

Merdan Yanardağ hakkında kaç yıl ceza istendiği açıklandı. Kullanıcılar tarafından Merdan Yanardağ hakkında son durum araştırılmaktadır. Peki, Merdan Yanardağ kaç yıl hapis cezası istendi? Merdan Yanardağ hapis cezası aldı mı? İşte detaylar...

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Merdan Yanardağ hakkında düzenlenen iddianame sonrasında kaç yıl ceza istendiği açıklandı. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın kaç yıl hapis cezası aldığı merak konusu oldu. Peki, Merdan Yanardağ kaç yıl hapis cezası istendi? Merdan Yanardağ hapis cezası aldı mı? Detaylar haberimizde...

MERDAN YANARDAĞ KAÇ YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ?

Merdan Yanardağ hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. İddianame kabul edilirse Yanardağ önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

MERDAĞ YANARDAĞ HAPİS CEZASI ALDI MI?

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Türkiye'de halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. İddianame kabul edilirse Yanardağ önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.