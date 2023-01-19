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Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? Mercek bulutu neden oluşur?

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Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? Mercek bulutu neden oluşur?

Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutu sosyal medyada gündem oldu. Peki Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? Mercek bulutu neden oluşur? İşte mercek bulutu hakkında bilgiler...

Mercek bulutu nedir? Bursa'da gökyüzünde oluşan mercek bulutu sosyal medyada gündem oldu. Peki Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? Mercek bulutu neden oluşur? İşte mercek bulutu hakkında bilgiler haberimizde...

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? Mercek bulutu neden oluşur?

Mercek bulutları, çoğunlukla dağ ya da vadi gibi fazlaca yükselti farklarının olduğu kesimlerde oluşmaktadırlar.

Mercek bulutu nedir, nasıl oluşur? Mercek bulutu neden oluşur?

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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