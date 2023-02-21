6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başka illerde gerçekleşen mercek bulutları depremle ilişkili olup olmadığı merak edildi. Peki, Mercek bulutu deprem habercisi mi? Mercek Bulutu nedir, nasıl oluşur?

Türkiye, bölgeden gelen deprem haberleri ve açtıkları yaraları sarmaya çalışırken, Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu gündem yarattı. İlgi çeken mercek bulutunu gören vatandaşlar, eline cep telefonunu alarak bu anları kaydetti. Peki, Mercek bulutu deprem habercisi mi? Mercek Bulutu nedir, nasıl oluşur? İşte detaylar haberimizde...

MERCEK BULUTU NEDİR?

Merceksi bulutlar, çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan sabit bulutlardır. Genellikle bir mercek veya fincan tabağı ile karşılaştırılabilirler. Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir.

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

MERCEK BULUTU DEPREMIN HABERCİSİ Mİ?

Mercek bulutunun depremle bir ilgisinin olmamasıyla birlikte, genelde havalarda bir değişiklik olmayacağını ve havaların güneşli geçeceğini gösterir.