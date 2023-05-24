Mercedes'in Tamamen Elektrikli Kompakt Suv Segmentindeki Yeni Eqa 250 ve Eqb 250 Türkiye'de

Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli kompakt SUV segmentinden EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. EQA ve EQB, güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zekâ temelli tahmine dayalı navigasyonla kompakt SUV segmentinde öne çıkıyor. EQA 250+ AMG+ 1 milyon 462 bin 500 TL’den, EQB 250+ AMG+ ise 1 milyon 510 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli kompakt SUV segmentinden EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. EQA ve EQB, güçlü ve verimli elektrikli güç-aktarma sistemleri, akıllı enerji geri-kazanım özelliği ve elektrikli zeka temelli tahmine dayalı navigasyonla kompakt SUV segmentinde öne çıkıyor. EQA 250+ AMG+ 1 milyon 462 bin 500 TL'den, EQB 250+ AMG+ ise 1 milyon 510 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip.

Yeni satışa sunulan 190 beygirlik (HP) motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan güçlü menzilleri ile öne çıkarak elektrikli seyahatte özgürlüğü baştan tanımlıyor. EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede % 80'e kadar sarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.

EQA ve EQB ilk olarak geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye gelmiş, kompakt SUV segmentinde günlük kullanıma dair tüm ihtiyaçları karşılarken, tasarımları ve uzun menzilleri kısa sürede ilgi toplamıştı.

Mercedes-EQ'nun elektrikli güç aktarma sistemleri ve araç yazılımındaki teknoloji liderliği hedefleri doğrultusunda geliştirilen kompakt modelleri, ulaşılabilir lükste yeni bir seviyeye ulaşıyor.

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