Mercedes'in EQA ve EQB modelleri menzil uzattı

Mercedes-EQ ailesinin tamamen elektrikli kompakt SUV modelleri EQA ve EQB, yeni motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Güncellenen vergi dilimleriyle EQA 250+ AMG+ 1 milyon 462 bin 500 TL'den, EQB 250+ AMG+ ise 1 milyon 510 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip.

Yeni satışa sunulan 190 beygirlik (HP) motorlarıyla EQA 250+ ve EQB 250+, ürettikleri 385 Nm torku önden çekiş sistemiyle zemine aktarırken, EQA 250+ 506 km, EQB 250+ ise 481 kilometreye ulaşan menzilleri ile öne çıkıyor.

EQA 250+ ve EQB 250+, 11 kw AC, 100 kw DC şarj kapasitesi ve 70,5 kWh batarya kapasitesine sahip. Yaklaşık 35 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 80'e kadar sarj doluluğuna ulaşabiliyorlar.

EQA ve EQB ilk olarak geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye gelmiş, kompakt SUV segmentinde günlük kullanıma dair tüm ihtiyaçları karşılarken, tasarımları ve uzun menzilleri kısa sürede ilgi toplamıştı.

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