Mercedes-EQ ailesine yeni üye: EQE SUV

Mercedes-EQ çatısı altındaki tamamen elektrikli model gamı aileye yeni katılan EQE SUV ile genişlemeye devam ediyor.

Kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan EQE Sedan'ın çok yönlü kullanım için tasarlanan SUV versiyonu EQE SUV, markanın tüm yeni teknolojilerini barındırıyor.

EQE Sedan'a göre daha kompakt boyutlarıyla dikkat çeken EQE SUV, 3030 mm ile sedan kardeşinden 9 mm daha kısa dingil mesafesine sahip. Modelin uzunluğu 4863 mm, genişliği 1940 mm ve yüksekliği ise 1686 mm…

Henüz testleri ve geliştirme aşamaları devam eden EQE SUV, modüler sürüş konsepti sayesinde beklentilere cevap verirken, donanım seviyelerine ve konfigürasyona bağlı olarak, Avrupa otomobilleri için (AMG modelleri hariç) 590 km'ye kadar WLTP menzilleri öngörülüyor. Araçta lityum iyon pil on modülden oluşuyor.

Şirket içinde geliştirilen pil yönetimi yazılımı, EQE SUV'nin enerji yönetimini kullanım ömrü boyunca güncel tutmak için kablosuz (OTA) güncellemelere izin veriyor. Sürüş destek sistemleri

Modelin standart donanımı genel olarak Attention Asist, aktif fren destek sistemi, aktif patinaj önleme sistemi, geri vites yardımı için kameralı park paketi ve otomatik hız sınırı algılama sistemini içeriyor. Asistan sistemlerinin durumu ve etkinliği, sürücü gösterge ekranında tam ekran olarak gösteriliyor.

Çeviklik ve yol tutuşu

EQE SUV'de kullanılan süspansiyon, dört bağlantılı bir ön aks ve çok bağlantılı bir arka aksa sahip. Nispeten kısa dingil mesafesi ve özel kurulum kalibrasyonu sayesinde yol tutuş ve çeviklik oldukça geliştirilmiş.

ADS+ adaptif amortisör ayarlı Airmatic havalı süspansiyon opsiyon olarak alınabiliyor. Yerden yüksekliği artırmak için araç seviyesi 30 mm'ye kadar yükseltilebiliyor. Dynamic Select'in Eco, Comfort, SPORT ve Individual programlarına ek olarak, EQE SUV'nin 4MATIC versiyonlarında arazi sürüşü için Offroad programı da bulunuyor. Bu programla birlikte opsiyonel olarak 10 dereceye kadar direksiyon açısına sahip yönlendirilen bir arka aks alınabiliyor.

Güncellemeler

EQE SUV, over-the-air (OTA) teknolojisi aracılığıyla bir dizi ek işlevi etkinleştirme imkanı sunuyor. Bu nedenle, satın alma işleminden sonra modeli kişisel zevklerinize göre ayarlamak amacıyla bazı donanımlar için yeni otomobilin orijinal konfigürasyonunu değiştirmek mümkün olabiliyor. OTA fonksiyonları Mercedes me Store'da yer alıyor.

Öğrenebilen yazılım sayesinde MBUX kontrol ve görüntüleme sistemi, kullanıcıya bilgi-eğlence, konfor ve araçla ilgili çok sayıda işlev için kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.

Sıfır katman olarak adlandırılan tasarımla, kullanıcı artık alt menüler arasında gezinmek veya sesli komutlar vermek zorunda kalmıyor. Uygulamalar, duruma ve bağlama bağlı olarak her zaman görüş alanının en üstünde görüntülenir. Üç ekran, MBUX Hyperscreen'e neredeyse sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş ve 141 santimetre genişliğinde bir görüntüleme bandı oluşturuyor. EQE SUV'daki ön yolcu, kendi kullanıcı arayüzüne sahip isteğe bağlı 12,3 inç OLED ekrana sahip.

Akıllı rota planlaması

Elektrikli Akıllı Navigasyon, şarj için duraklar da dahil olmak üzere çok sayıda faktöre dayalı olarak en hızlı ve en konforlu rotayı planlıyor ve sürüş tarzındaki bir değişikliğe dinamik olarak tepki veriyor. Sistem ayrıca şarj için her durakta beklenen maliyetleri de hesaplıyor. Ayrıca, müşteri, örneğin tercih ettiği şarj istasyonlarını ekleyerek veya otomatik olarak önerilenleri hariç tutarak, planlanan rotayı kişisel olarak değiştirme olanağına sahip.

Bu arada araçta çift bölgeli otomatik klima kontrolü standartken, dört bölgeli Comfortmatic opsiyon olarak alınabiliyor.

Yeni ses deneyimi

Serene Breeze adı verilen yeni ses rahatlatıcı ve doğal yönüyle öne çıkıyor. Birleşik ses tasarımı sayesinde Mercedes-EQ modellerindeki yolcular, içten yanmalı motordan elektrikli otomobile geçişi akustik olarak algılıyor. Farklı ses senaryoları, kişiselleştirilmiş bir akustik kuruluma izin veriyor. İstek üzerine tercih edilebilen ve yolcu kabininde sürüş tarzına dinamik olarak uyum sağlayan bir ses sistemi de mevcut.

Geçici kontör yükleme oranları

Haziran 2022'den itibaren Mercedes me Charge, Avrupa'da bireysel kilometreye uyarlanmış üç yeni şarj oranı sunuyor. Ara sıra yapılan yüklemeler için Mercedes me Charge S, normal yüklemeler için Mercedes me Charge M ve tutarlı yüklemeler için Mercedes me Charge L. Yeni şeffaf tarife sisteminin devreye girmesiyle müşteri, operatörden bağımsız olarak bazı sabit fiyatlara da erişebilecek. Ek olarak, Tak ve Şarj işleviyle EQE SUV'yi şarj etmek özellikle uygun hale geliyor.

Bu şarj hesaplama sistemi ülkemizde henüz bulunmuyor.

