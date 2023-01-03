Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin geleceği Türkiye'de şekilleniyor

Faaliyetlerine başladığı günden bu yana birçok önemli projeye imza atan Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi, yaptığı çalışmalarla otobüs dünyasında yenilikçi fikirlerin hayat bulmasını sağlıyor.

AR-GE Merkezi Belgesi'ni ilk kez 2009 yılında kurulan Hoşdere AR-GE Merkezi ile alan Mercedes-Benz Türk, Otobüs AR-GE ekibi ile tüm dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin iç donanım, karoser, dış kaplama, elektrik altyapısı, teşhis sistemleri ve donanımsal dayanıklılık testleri için yetkinlik merkezi olarak çalışıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi, Mercedes-Benz Tourrider'ın AR-GE faaliyetlerinde önemli sorumluluklar üstlendi

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi, Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider'ın AR-GE faaliyetlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Pazarın beklentilerine uygun olarak hammaddenin paslanmaz çelik olarak seçildiği Mercedes-Benz Tourrider'da, yüksek korozyon dayanıklılığı elde edildi. Otobüs karoserinde yeni bir inovasyon olan paslanmaz çelik için yeni parametrelere göre analiz ve testler gerçekleştirildi. Ayrıca otobüslerin satış sonrasında yetkili servislerde bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli uygulamalar da Mercedes-Benz Tourrider'a özel olarak geliştirildi.

eCitaro'nun AR-GE faaliyetleri Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi tarafından yürütüldü

Mercedes-Benz'in elektrikli şehir otobüsü eCitaro'nun AR-GE faaliyetleri de Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi tarafından yürütüldü. eCitaro; yol testleri kapsamında farklı iklim ve müşteri kullanım koşullarında, tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve dayanıklılık açısından denenmesinin ardından yollara çıktı. Bu kapsamda eCitaro'nun ilk prototip aracı; 2 yıl süreyle, yaklaşık 140.000 km mesafede, 10 bin saat boyunca Türkiye'nin zorlu iklim şartlarında ve farklı sürüş koşullarında test edildi. Türkiye'nin global sorumluluğu kapsamında zorlu testlerden geçirilen tamamen elektrikli eCitaro'lar Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde hizmet veriyor.

Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleştiriliyor

Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi'nde faaliyet gösteren Test Bölümü, Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin yol testlerini gerçekleştiriyor. Türkiye'deki otobüs üretim AR-GE'si alanında en gelişmiş test olan Hidropuls dayanım testi ile aracın 1 milyon km boyunca maruz kaldığı yol koşulları simüle edilerek test edilmesi sağlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında yapılan testlerde, yeni üretilen bir otobüsün seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanımı da kontrol ediliyor. Farklı test senaryoları ile tüm sınırları zorlanan her araçtan, üzerindeki sayısız sensör aracılığı ile özel ölçüm sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı bilgiler toplanıyor ve değerlendiriliyor. Ayrıca, önceden belirlenmiş periyotlarda tüm alt sistemlerde yapılan fiziki kontroller ve çeşitli ölçümler ile olası sorunlara karşı aracın kontrolü gerçekleştiriliyor. Bu sayede, daha test aşamasındayken araçla ilgili gerekli geliştirme ve iyileştirme kapsamlarının belirlenmesi ve uygulanması sağlanıyor.

Dijital çözümler ile gerçek zamanlı iletişim

Endüstri 4.0 koşullarına uygun olarak donatılan Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi'nde kullanılan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Karma Gerçeklik (Mixed-Reality) teknolojileri, Daimler Truck global ağı içerisinde dünyanın dört bir yanında görev yapan AR-GE mühendislerinin eş zamanlı olarak çalışmasına olanak sağlıyor. Bu yöntem sayesinde, dünyanın farklı lokasyonlarındaki Daimler mühendisleri sanal ortamda buluşarak bir parçayı 3 boyutlu şekilde gerçeğe en yakın haliyle geliştirebiliyor. İlgili yöntem ile bugüne kadar tamamen dijital 20 bin parça geliştirildi.

Otobüs sürücülerinin hayatlarını kolaylaştırmak, gerekli bilgileri ve hizmeti sunmak için geliştirilen web tabanlı "OMNIplus ONdrive" akıllı telefon uygulamasının altında da Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibinin imzası bulunuyor. Uygulama, sürücülerin günlük olarak yaptığı birçok görevi otomatikleştirirken; yakıt durumu, AdBlue ve batarya seviyesi gibi birçok verinin OMNIplus ONdrive uygulaması sayesinde uzaktan takip edilmesine imkan sağlıyor.

Çevre dostu çözümlerle sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor

Küresel olarak Daimler Buses otobüsleri içerisinde yeni şehir içi araçlar için oluşturulan tavan konsepti ve tekstil hava kanalı ilk defa Hoşdere AR-GE Merkezi'nde geliştirildi. Yeni tavan konsepti ve tekstil hava kanalı sayesinde Mercedes-Benz marka otobüslerde hafiflik ve pratiklik sağlanırken verimlilik de artırıldı.

Sürdürülebilir geri dönüşüm malzemelerin otomotiv sanayiinde kullanılabilirliği kapsamında Mercedes-Benz Intouro modelinin arka tamponunu, ev atıklarının geri dönüşümü ile elde edilen hammaddeden üretilen ilk numune parça oldu.