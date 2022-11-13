Mercedes-Benz Türk'ün otobüs ve kamyon ihracatı yükseliyor

Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinin en önemli temsilcilerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk 9 ayında Türkiye pazarında gösterdiği başarılı performansı ihracatta da sergiledi.

Türkiye'de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinin en önemli temsilcilerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk 9 ayında Türkiye pazarında gösterdiği başarılı performansı ihracatta da sergiledi.

Şirket, söz konusu dönemde yaklaşık 9 bin adet kamyon ve çekici; 2 bin adedin üzerinde de otobüs ihracatı gerçekleştirerek sektördeki öncü konumunu korumayı sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz kamyonlarımız ile Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz otobüslerimizi dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Yıllardır öncüsü olduğumuz ağır ticari araç endüstrisindeki konumumuzu, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde de ihracatta gösterdiğimiz başarı ile pekiştirdik. Söz konusu dönemde Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 6'sı ve her 2 otobüsten 1'i Mercedes-Benz imzası taşıyor. İhracatta gerçekleştirdiğimiz bu başarıyı yılın son çeyreğinde de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aksaray'da üretilen her 2 kamyondan 1'i ihraç edildi

Yılın ilk 9 ayında Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 17 bin adedin üzerinde kamyon ve çekici üreten Mercedes-Benz Türk, üretiminin yaklaşık 9 bin adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti. Ürettiği her 2 kamyondan 1'ini ihraç eden şirket, bahsi geçen dönemde kamyon ihracatı konusundaki öncü konumunu daha da güçlendirmeyi başardı. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 6'sına imza atan şirket, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat adedini de yüzde 24 oranında artırdı.

Otobüs ihracatını yüzde 62 oranında artırdı

Ekim ayında 100 bininci otobüsünü bantlardan indirerek önemli bir dönüm noktasına ulaşan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam etti. 2022 yılının ilk üç çeyreğinde 2 bin adedin üzerinde otobüs ihraç eden şirket, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 62 oranında artırdı.

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri ağırlıklı olarak aralarında Portekiz, Fransa, Çekya ve İtalya'nın olduğu Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği her 10 otobüsten 8'ini ihraç eden şirket, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat gerçekleştiriyor.

Mercedes-Benz Türk, 2022'nin ilk üç çeyreğinde de sürdürdüğü ihracattaki öncü konumunu yılın son çeyreğinde pekiştirmeyi hedefliyor.