Mercedes-Benz Türk, Sıfır Gibi Motor Programıyla Kesintisiz Hizmet Sunmaya Devam Ediyor

Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında başlattığı Satış Sonrası Hizmetler programlarından biri olan Sıfır Gibi Motor ile yurt içi pazardaki Euro 6 motora sahip otobüs ve kamyonlar için kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında başlattığı Satış Sonrası Hizmetler programlarından biri olan Sıfır Gibi Motor ile yurt içi pazardaki Euro 6 motora sahip otobüs ve kamyonlar için kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Programda, Mercedes-Benz Türk güvencesiyle yapılan işlemde bir motor, 5 iş günü içerisinde tamamen yenileniyor. Yenilenen motorlara Mercedes-Benz Türk tarafından kilometre sınırı olmaksızın 1 yıl süreyle orijinal yedek parça ve işçilik garantisi veriliyor.

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine yönelik olarak verdikleri hizmet ve tesisleri sürekli olarak yenilediklerini belirterek;" Toplumsal faydanın devamlılığı için, uzman kadrolar tarafından gerçekleştirilen motor yenileme işlemi sonrasında hızlı teslimatı da çok önemsiyoruz. Her alanda üstün performans ve kaliteyi garanti eden ürünlerimiz ve servis hizmetlerimizle, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak ana sorumluluklarımızın başında geliyor. Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler doğrultusunda cazip koşullarda verdiğimiz bu hizmetimizi daha da genişletmeye, gelecek seneler için kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Sonrası Teknik Operasyonlar Grup Müdürü Selim Eyüboğlu

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Sonrası Teknik Operasyonlar Grup Müdürü Selim Eyüboğlu, "Müşterilerimizin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak onların ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunarken, aynı zamanda hizmet ve servis çeşitliliğini her geçen gün zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar başarıyla yürüttüğümüz 'Sıfır Gibi Hizmet' programımıza, pazar taleplerini karşılayacak şekilde büyüyerek devam edeceğiz" dedi.

Almanya'dan sonra dünyada bir ilk

Euro 6 kamyon ve otobüs müşterileri için sunulan avantajlı "Sıfır Gibi Motor" fiyatları ile araçlar, ilk günkü performans ve düşük yakıt tüketimi ile yoluna devam ediyor. Mercedes-Benz Türk'ün Teknik Uzmanlık Merkezi, bu konuda özel eğitim almış ekibiyle Almanya'dan sonra dünyadaki ilk motor yenileme merkezi olma özelliği taşıyor.