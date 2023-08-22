Mercedes-Benz Türk, Setra Multiclass 500 Low Entry Projesini Hayata Geçiriyor

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi, müşterilerden gelen bildirimler doğrultusunda geliştirdiği Setra Multiclass 500 Low Entry projesini hayata geçiriyor.

Üretilen araçların 2024 yılında müşterilerle buluşması planlanıyor.

Yolculardan, kaptanlardan ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında araçlarında daima iyileştirme prensibi ile hareket eden Mercedes-Benz Türk, araç grubunda yeniliğe gidiyor. Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibinin tasarlanmasında ve geliştirilmesinde öncü rol oynadığı, Daimler ağının global mühendisleri tarafından hayata geçirilen Setra Multiclass 500 Low Entry projesi kapsamında, müşterilerin ve pazarın beklentileriyle uyumlu hem şehir içi hem şehir dışı kullanıma uygun araçlar tasarlandı.

Mannheim'de üretimi gerçekleştirilen Citaro Low Entry araçlarının yerine geçmesi planlanan yeni araçlar, hem Citaro hem Setra Low Entry müşterilerinin isteklerini karşılayacak. Setra Überland, Setra Low Entry gibi araçların içerisinde bulunduğu Überland araç grubunun yeni projesinde ilgili araç tipinden 10.5, 12 ve 13 metre uzunluktaki 2 akslı 3 araç tipi ve 1 adet 15 metre 3 akslı araç tipi seri üretime hazır hale gelecek. Üç yıla yakın süredir çalışmaları süren ve seri üretime geçmesiyle beraber tüm dünyaya ihraç edilecek olan araçların tüm planlama, satın alma, lojistik süreçleri Mercedes-Benz Türk tarafından yürütülüyor.

Yeni araçlara yeni donanım

Setra Multiclass 500 Low Entry projesi kapsamında üretilen araçlar yeni bir tasarıma ve farklı varyasyonlara sahip olacak. Örneğin 12 metrelik araç; 3 değişik şanzıman, 2 farklı klima sistemi, 3 değişik kokpit tipi ve müşteri talebine göre değişik varyasyonlarda koltuk ve iskelet sistemlerine sahip olarak müşterilerle buluşacak. Proje kapsamında müşteriler araçları ihtiyaçlarına göre geniş bir spektrumda şekillendirebilecek. İç ve dış tasarımı dikkat çekici şekilde planlanan araçlar aynı zamanda engelli bireyler için sunduğu ek donanımlar ile ulaşımı herkes için ulaşılabilir hale getirme misyonu üstlenecek. Sahip olduğu otomatik frenleme özelliği sayesinde yola aniden çıkan cisimlere çarpmayı engelleyen araçlar, side guide assist adı verilen özellik sayesinde de kör noktadan yaklaşan cisimler olduğunda sürücülere uyarı gönderecek.