Mercedes-Benz Türk araçlarına Cumhuriyetle GÜÇLÜ100 imzası

Mercedes-Benz Türk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını ürettiği kamyon ve otobüslere uyguladığı özel etiketler ile kutluyor.

Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olan şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği araçlarını özel tasarlanan "Cumhuriyetle GÜÇLÜ100" etiketi ile üretim bantlarından indiriyor. Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel olarak tasarlanan etiketler ile araçlarını donatan şirket, binlerce kilometre yol kat eden araçları ile Cumhuriyet'in 100. yaşını tüm Türkiye ile birlikte kutlamayı hedefliyor.

1967 yılından bu yana Türkiye'de ağır ticari araç endüstrisinin temel taşlarından biri olan Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında 100 bininci otobüsünü bantlardan indirerek tarihi bir başarıya imza atmıştı. 11 Ekim 1986 tarihinde açılan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası ise, söz konusu dönemde 320 bininci kamyonunu üreterek önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştı. Şirket, Cumhuriyetin 100'üncü yılını sene boyunca çeşitli faaliyetlerle çalışanlarıyla birlikte kutlamayı hedefliyor.