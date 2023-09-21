Mercedes-Benz Suv Ailesinin Sevilen Modeli Yenilenen Tasarımıyla Şimdi Türkıye'de

GLC SUV'un sportif versiyonu olarak en çok satan Mercedes-Benz, ürün ailesini tamamlıyor. Yeni GLC Coupé, şık tasarım ve dinamik sürüş keyfiyle farkını ortaya koyuyor, dikkat çekici gövde orantıları ve özenle şekillenen kıvrımları ile kaliteli bir iç mekan sunuyor.

GLC SUV'un sportif versiyonu olarak en çok satan Mercedes-Benz, ürün ailesini tamamlıyor. Yeni GLC Coupé, şık tasarım ve dinamik sürüş keyfiyle farkını ortaya koyuyor, dikkat çekici gövde orantıları ve özenle şekillenen kıvrımları ile kaliteli bir iç mekan sunuyor.

GLC Coupé, sportif performansı yüksek verimlilikle birleştiriyor. 48 volt teknolojisine ve entegre bir marş jeneratörüne sahip yarı hibrit olarak elektrikli sürüş teknolojisiyle destekleniyor. Yeni GLC Coupé, off-road ya da on-road fark etmeksizin konfor ve kıvraklığıyla neredeyse tüm sürüş ortamlarında kendini evinde hissediyor. Standart spor süspansiyon sürüş dinamiklerini iyileştirirken 4,5 derece arka aks yönlendirmesi manevra kabiliyetini artırıyor. Bu işlev AIRMATIC havalı süspansiyonla birlikte Teknoloji Paketi kapsamında sunuluyor. 4MATIC dört tekerlekten çekiş özelliği ise off-road performansına katkı sağlıyor.

Yeni GLC Coupé, her ayrıntısıyla yüksek standartlar ortaya koyuyor. MBUX bilgi-eğlence sistemi en güncel nesliyle daha kullanıcı dostu bir yapı sergiliyor. Sürücü ekranı ve orta ekrandaki canlı görüntüler, araç ve konfor fonksiyonlarının kontrolünü kolaylaştırıyor. Tam ekran navigasyon, mümkün olan en iyi rota yönlendirmesini sağlıyor. Ayrıca navigasyon için artırılmış gerçeklik işlevi de sunuluyor. Kamera, aracın ön tarafını sürekli tarıyor. Merkezi ekran, hareketli görüntüler dışında trafik işaretleri, yön okları, şerit değiştirme önerileri de dahil olmak üzere sanal nesneleri, bilgileri ve işaretleri bir arada gösteriyor.

Sezgisel sesli asistan 'Hey Mercedes', doğal dile ve kullanıcı tercihlerine giderek daha etkili yanıtlar veriyor. Müzik akışı hizmetleri ve kişisel ayarlar MBUX'a sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor.

DIŞ TASARIM: DUYGUSAL SAFLIK, ZEKA VE DUYGU

Yeni GLC Coupé, sportif silueti ile dikkat çekiyor ve Mercedes-Benz SUV ailesinin bir üyesi olduğunu hemen hissettiriyor. Farlardan radyatör ızgarasına kesintisiz geçiş, otomobilin genişliğini vurguluyor. Kaslı çamurluk kemerleri görünümü güçlendiriyor. AMG Tasarım Konsepti ile 19 veya 20 inç jantlar ve gövde rengi çamurluk kemeri kaplamaları devreye giriyor. Donanım seviyesine ve opsiyona bağlı olarak sunulan 18 ile 20 inç arasındaki jantların her biri GLC Coupé'nin şık ve sportif tasarımını tamamlarken aynı zamanda aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.

İÇ TASARIM: MODERN VE SPORTİF

Yeni GLC Coupé'nin iç mekanı standart olarak sportif AMG seviyesiyle donatılıyor. Ön konsol yalın bir tasarıma sahip. Sürücü, 12,3 inçlik yüksek çözünürlüklü LCD ekran ile tüm sürüş bilgilerine rahatlıkla ulaşıyor. Sürücü bilgi ekranı gibi 11,9 inçlik merkezi ekran da havada süzülüyor gibi görünüyor.

Kapı panelleri modern tasarımıyla ön konsolun her iki ucunu da çevreliyor. Entegre kol dayamalı kapı orta paneli dikeyden yataya geçiş yapıyor. Bu alandaki metalik süsleme ön konsol tasarımını devam ettiriyor.

Koltuklar, katmanlar ve şekilli yüzeyleriyle iç mekana görsel bir ferahlık katıyor. Baş destekleri ve bunların kapalı bir kapakla sırtlığa olan bağlantıları yeni tasarımıyla sunuluyor.

BOYUT KONSEPTİ VE PRATİK AYRINTILARLA KULLANIM KOLAYLIĞI

Boyutlar, yeni GLC Coupé'nin dinamik ve kaslı görünümünü vurguluyor. 4.763 mm uzunluğuyla öncüsüne göre 31 mm daha uzun ve 5 mm daha yüksek. İz genişlikleri önde 6 mm artarak 1.627 mm ve arkada 23 mm artarak 1.640 mm'ye ulaştı. Genişlik 1.890 mm ile değişmedi. Bagaj hacmindeki artış, GLC Coupé'yi uzun yolculuklar için iyi bir yol arkadaşı yapıyor. Bagaj hacmi öncüsüne kıyasla 45 litre artışla 545 litreye ulaşmış durumda. Arka koltukların katlanmasıyla ise yine öncüsüne kıyasla 90 litre artışla 1.490 litre hacme ulaşıyor. Elektrikli EASY-PACK bagaj kapağı da standart olarak sunuluyor.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞEN AERODİNAMİ

Kapsamlı dijital akış simülasyonları (CFD) ve aero akustik rüzgar tüneli testleriyle aerodinamik sürtünme ve rüzgar gürültüsü optimize edilen GLC Coupé, aerodinamik açıdan önemli oranda iyileşme gösteriyor. GLC Coupé'nin en uygun konfigürasyonda minimum sürtünme katsayısı 0,27 Cd. Bu, öncüsüne kıyasla yüzde 3'lük bir iyileşme (Cd=0,30) anlamına geliyor. Yeni GLC Coupé, düşük yuvarlanma ve rüzgar gürültüsüne sahip oldukça sessiz bir araç olmasını gövdesinin akustik optimizasyonuna ve gelişmiş ses yalıtımına borçlu. Ön camdaki akustik membran standart donanım. Yeni panoramik cam tavan yeni GLC SUV'a kıyasla 6 cm daha uzun.

BİRÇOK DETAYDA İYİŞLEŞTİRMELER

Ağ bağlantılı konfor sistemlerine yönelik Mercedes-Benz konseptinin ismi ENERGIZING. İsteğe bağlı ENERGIZING Plus paketi, bir düğme dokunuşu veya sesli komutla sistemlere hayat verirken yedi adede kadar konfor programıyla birleştiriyor. Sistem aynı zamanda iç mekanda uyumlu bir atmosfer yaratıyor. Yorgunluk durumu için canlandırıcı mod, yüksek stres seviyesi için ise rahatlatıcı mod seçenekleri bulunuyor.

AIR-BALANCE paketi, ENERGIZING Plus paketinin bir parçası ve iç mekanda kişisel tercihlere ya da ruh haline göre hafif bir koku deneyimi sunuyor. Ayrıca dış ve iç hava iyonize ediliyor ve filtreleniyor. ENERGIZING AIR CONTROL, hava kalitesi ve ince parçacık sensörlerini kullanarak araç içindeki hava kalitesini sürekli olarak izliyor. Eşiklerin aşılması durumunda hava sirkülasyonunu etkinleştiriyor. İki aşamalı filtre havadaki ince tozu ve büyük miktardaki kirletici maddeleri de filtreliyor.

DAHA DA GELİŞMİŞ STANDART DONANIM ÖZELLİKLERİ

Yeni GLC Coupé'nin standart donanımı, birçok farklı özelliği içinde barındırıyor. Ayrıca paket mantığı artık çok daha yalın. Geçmişte müşterilerin sıklıkla bir araya getirdiği özellikler artık paketler halinde sunuluyor. Elbette renk, döşeme, kaplama ve jant gibi seçeneklerle araçları bireysel olarak yapılandırmak da mümkün.

ELEKTRİK DESTEKLİ 4 SİLİNDİRLİ MOTORLAR

Yeni GLC Coupé, elektrik destekli güç-aktarma sistemleriyle sunuluyor. 48 volt entegre elektrik sistemi, süzülme, hızlanma ve enerji geri kazanımı gibi işlevlerle verimliliği artırıyor.

SÜSPANSİYON: ÇEVİK VE GÜVENLİ

Yeni GLC Coupé'nin dinamik süspansiyon sistemi, yeni dört kollu ön süspansiyona ve yardımcı şasiye monte edilen çok kollu bağımsız arka süspansiyona dayanıyor. Tüm versiyonlarda spor süspansiyonla birlikte değişken direksiyon oranı da standart. Ayrıca opsiyon olarak Teknoloji Paketi sunuluyor. Böylece AIRMATIC havalı süspansiyon 4.5 derece açılı arka aks yönlendirme işlevi devreye giriyor.

60 km/s'in altındaki hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklerin ters yönüne ve park etme sırasında 4,5 dereceye kadar dönüyor. Dingil mesafesi böylece daha kısa hissediliyor. Bu da aracın manevra kabiliyetini iyileştiriyor. Ayrıca dönüş çapı 90 cm kısalarak 10,9 metreye iniyor. 60 km/s ve üzerindeki hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yöne 4,5 dereceye kadar dönüyor. Uzatılmış aks mesafesi hızlı şerit değiştirme veya ani engel aşma manevralarında üstün yol tutuş stabilitesi ve denge sağlıyor. Ayrıca sistem direksiyon komutlarına daha hassas yanıt veriyor. Arka aks yönlendirmesi, ön aksta daha direkt bir yönlendirme oranıyla birleştiriliyor. Böylece direksiyonun tur sayısı azalıyor.

DÜŞÜK HIZLI MANEVRA DESTEĞİ İÇİN GELİŞMİŞ PARK SİSTEMLERİ

Daha güçlü çevre sensörleri sayesinde park sistemleri, manevra sırasında sürücüleri daha iyi destekliyor. Sensörlerin MBUX'a entegrasyonu daha sezgisel bir deneyim sağlarken ekran da ek destek sağlıyor. Ayrıca acil fren işlevleri yol güvenliğini artırmak için yolu kullanan diğer araç ve yayaları korumaya yardımcı oluyor.

360 derece kameralı yeni Park Paketi standart olarak sunuluyor ve 'şeffaf kaput' ve PARKTRONIC ile aktif park asistanı işlevlerini de içeriyor. Çevre görüş ve park yardımı manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Merkezi ekran yakın çevreyi net bir şekilde gösteriyor. Ön, arka ve her iki yanda olmak üzere dört kamera, sanal 360 derece kuş bakışı bir görünüm oluşturuyor. Ayrıca ekran, farklı görünüm modları da içeriyor.

GLC COUPÉ İLE OFF-ROAD

Daha önce olduğu gibi yeni GLC Coupé, arazi sürüşüne de uygun birçok yeni özellik ve sisteme sahip. Standart donanım, arazi sürüş modunu ve DSR'yi (Yokuş Aşağı Hız Düzenlemesi) içeriyor. Bu da zorlu arazi sürüşlerinde daha kontrollü bir sürüş sağlıyor.

360 derece kameralı GLC Coupé, arazi modunda 'şeffaf kaput' işlevi sunuyor. Merkezi ekran, ön tekerlekler ve direksiyon açısı dahil aracın ön kısmını alttan sanal olarak gösteriyor. Bu, sürücünün büyük taşlar veya derin çukurlar gibi engelleri daha kolay fark etmesini sağlıyor.

Arazi ekranı modu, iki ekranda arazi koşullarına yönelik bilgileri, kontrolleri ve temel işlevleri net bir şekilde gösteriyor. Merkezi ekran, aracın arazideki konumu dışında ön tekerleklerin direksiyon açısını da gösteriyor. Araçta arka aks yönlendirme varsa arka tekerleklerin açısı da ekrana yansıyor.

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