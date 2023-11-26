Mercedes-Benz'in internet üzerinden otomobil rezervasyonu yapma imkanı sunan online satış platformu nasıl kullanılır? İşte adımlar ve iletişim kanalları...

Mercedes-Benz Online satış platformu nasıl kullanılır? Alman otomotiv devinin ülkemizde yürüttüğü hizmetler arasında internet üzerinden otomobil rezervasyonu yapma bulunuyor. İstediğiniz aracın farklı konfigürasyonlarını seçerek rezerve edebiliyor ve günler içinde yeni aracınıza kavuşabiliyorsunuz.

Mercedes-Benz Online Satış nasıl gerçekleşiyor?

Mercedes, 2023'ün yaz aylarından bu yana Online Store hizmeti yürütüyor. Kullanıcıların internet üzerinden alışveriş yapabildiği platform, araç satın alma işlemini hem zahmetsiz hem de şeffaf bir şekilde yürütüyor.

Online Store'da pek çok farklı model ve donanım seçeneği temin edilebiliyor. Ancak sevkiyat durumu bayilerin stok durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Fakat randevu sonrasında satın alım sürecinin 2-3 hafta içerisinde başlayacağı belirtiliyor.

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Online sipariş vermek isteyen müşterilerin şu aşamaları takip etmesi gerekiyor:

Adım 1: İlk olarak istediğiniz modeli seçmeniz gerekiyor. Online Store'da birçok farklı Mercedes modeli ve donanım seçenekleri mevcut olduğunu unutmayın.

Adım 2: Araca karar verdikten sonra online sipariş sayfasından rezervasyon işleminizi gerçekleştirmelisiniz. Burada kişisel bilgilerinizi ve adresinizi girmeniz gerekiyor.

Adım 3: Ödeme yöntemi seçiminde ise Mercedes-Benz Finans'tan faydalanabilirsiniz. Bu indirimli taksit seçeneklerinden birini seçmenize olanak tanıyacaktır. Kredi kartı, EFTP veya nakit ödeme gibi diğer alternatifleri de değerlendirebilirsiniz.

Adıdm 4: Araç ve ödeme bilgilerini onayladıktan sonra konfigürasyonlarınızı sepete ekleyin. Siparişiniz kayıt edilmek üzere yetkili bayiye iletilecektir.

Mercedes Online Store iletişim kanalları

Rezervasyon işlemi sayesinde hem sistemde yer ayırmış hem de satış temsilcisiyle irtibat kurmuş olacaksınız. Sipariş onayı, cep telefonu ve e-posta adresinize iletilecek. Bu süreçten sonra sonra araç teslimat aşamasına geçiş yapacaksınız.

Satış temsilciniz ile iletişim halinde kalmanızı, tüm detayları ve teslim takvimini takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Mercedes'e e-posta (iletişimmerkezi@mercedes-benz.com) ve telefon (444 62 44) ile ulaşabilirsiniz.

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