Mercedes-Benz'in Yeni Modeli Cle Coupé Türkiye'de

Mercedes-Benz'in yeni iki kapılı otomobili CLE Coupé, 2023 yılının son çeyreğinde Avrupa'da yollara çıkmasının ardından şimdi de Türkiye'de. Yılın ikinci yarısında da CLE Cabriolet'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

CLE Coupé'nin uzun dingil mesafesi, aerodinamik A sütunu, kısaltılmış ön tampon bölgesi ve uzatılmış arka tampon bölgesi, belirgin omuz çizgisi ve büyük tekerlekleri, Mercedes-Benz ile özdeşleşen nitelikleri ön plana çıkartıyor. Tamamen yeni CLE Coupé, sportif ve zarif gövde yapısını Mercedes-Benz'in rafine tasarım dili ile birleştiriyor.

Sportif alçak motor kaputu, ince LED far tasarımı ve yıldız tasarımına sahip elmas görünümlü radyatör ızgarası ile öne doğru eğimli ön bölüm, taşıdığı köpekbalığı ifadesi ile atletik ancak zarif bir görünüm sergiliyor. Uzun kaputta yer alan güç kubbeleri, hibrit teknolojisiyle desteklenen gücü vurguluyor. Yandan bakıldığında özgün bir siluet göze çarpıyor. Belirgin karakter çizgisi, farlardan itibaren yan ayna boyunca arka aydınlatma grubuna kadar uzanarak özgün bir siluet oluşturuyor. Kaslı arka kısım, bütüncül bir yüzey, yumuşak geçişler ve üç boyutlu iki parça LED aydınlatma grubu ise arka tasarımı karakterize ediyor.

4.850 mm uzunluğu, 1.860 mm genişliği ve 1.428 mm yüksekliği ile yeni CLE, orta sınıfın en büyük coupé modeli. 25 mm daha uzun aks mesafesiyle CLE Coupé, C-Serisi Coupé'ye kıyasla çok daha fazla alan sunuyor. Özellikle arkada yolcular, 10 mm daha fazla baş, 19 mm daha fazla omuz/dirsek ve 72 mm daha fazla diz mesafesine sahipler. Bagaj ise 60 litre daha fazla hacme sahip.

İç mekanda yer alan 12,3 inç tamamen dijital gösterge paneli ile dikey yapıda, sürücüye 6° dönük 11,9 inçlik merkezi ekranda tüm kontrol sizde. Sizi çevreleyen ambiyans aydınlatmasına ek olarak CLE için özel olarak geliştirilen entegre spor ön koltuklar dikkat çekiyor. Burmester® 3D surround ses sistemi ile ön koltuk başlıklarında yer alan iki hoparlör, Dolby Atmos ve Spatial Audio ile sürükleyici bir müzik deneyimi sunuyor.

Kolay-Giriş işlevine sahip ön koltukların kilidi, kapı kolu kullanılarak değil, koltuk sırtlığının üst kenarına tasarımsal bir şekilde yerleştirilmiş zarif bir kayış ile açılıyor.

CLE Coupé, yeni E-Serisi'nde yer alan çok sayıda dijital yenilikten de yararlanıyor. Yeni elektronik mimarisi ve üçüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemiyle en akıllı coupé olan CLE, teknolojik lüksün tüm imkanları ile kullanıcıları buluşturuyor.

Tamamen yeni CLE Coupé, hibrit mimarisi ile verimlilikte de standartları belirliyor. Tüm motor seçenekleri entegre marş jeneratörü ve 48 volt elektrik sistemi ile sunuluyor.

Şasi, standart olarak yere 15 milimetre daha yakın. Standart Teknik paket ile sunulan, sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi ile arka aks yönlendirme sistemi, sportif sürüş ile konforu bir araya getiriyor. Arka aks yönlendirme sistemi ile arka aks dönüş açısı 2,5 dereceye kadar çıkarak dönüş çapını yaklaşık 50 cm kısaltıyor. Yeni CLE Coupé, daha büyük boyutlarına rağmen C-Serisi Coupé'ye kıyasla daha küçük bir dönüş çapına sahip (11,2 metre yerine 10,7 metre).

Çok sayıda sürüş destek sistemi, sürüş güvenliğini destekliyor. ATTENTION ASSIST, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve 360° kamera ile Park Paketi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı gibi önemli işlevler standart olarak sunuluyor.

SPORTİF VE ZARİF BİR GÖRÜNÜM İÇİN GELENEKSEL COUPÉ TASARIMI

Sportif ve zarif iki kapılı modelin coupé'ye özgü oranları, 'Duygusal Sadelik' tasarım felsefesiyle şekillenen Mercedes-Benz'in modern tasarım diliyle birleşiyor. Böylece yeni CLE Coupé, kesintisiz ve akıcı hatlarıyla dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında dinamik ve zarif bir siluet göze çarpıyor. Yere yakın duruş (1.422 mm), uzun aks mesafesi (2.865 mm), kısa ön ve arka uzantılar (önde 888 mm/arkada 1.097 mm) ve kaslı omuz çizgisiyle iki kapılı coupé yolların hakimi. Uzun motor kaputunda yer alan güç kubbeleri ve eğimli ön cam ile arkaya doğru zarifçe alçalan tavan çizgisi yeni CLE'nin siluetini tamamlıyor. Otomobilin arkasına doğru konumlandırılmış yolcu kabini, dinamizmi güçlendiriyor.

Yan tasarımdaki ayrıt edici detaylar, otomobilin güçlü hacmini yeniden yapılandırıyor. Karakteristik çizgiler, fardan başlayıp yan aynalara ve arka aydınlatma grubundan kapı koluna kadar uzanarak sportif oranları ve güçlü çamurluk kemerlerini vurguluyor. Ayrıca krom cam çerçeveleriyle siluet daha da güçleniyor. AMG iç ve dış mekan tasarım konseptine sahip otomobil, 19 veya 20 inçlik jantlarla donatılabiliyor.

YILDIZ TASARIMINA SAHİP ELMAS GÖRÜNÜMLÜ RADYATÖR IZGARASI

Tüm coupé modellerdeki gibi yıldız tasarımına sahip elmas görünümlü radyatör ızgarası, parlak siyah tek bir çerçeveye sahip. Radyatör ızgarasının aşağı doğru açılan A şeklindeki formu da yeni CLE Coupé'nin güçlü görünümünü destekliyor. Ön tampondaki parlak siyah merkezi hava girişinin etrafındaki krom çerçeve, iki kapılı aracın daha alçak ve yola daha yakın görünmesini sağlıyor.

ÜÇ BOYUTLU IŞIK YAPISIYLA LED ARKA AYDINLATMA GRUBU

Güçlü arka kısım, akıcı yüzeyler ve yumuşak geçişlerle dikkat çekiyor. Ayrıca yeni konturlara ve üç boyutlu ışık çizgilerine sahip iki parça LED arka aydınlatma grubu da görsel bir şölen yaratıyor. Arka aydınlatmalar koyu tonda bir tasarım öğesiyle birbirine bağlanarak arka tamponda yer alan krom şerit gibi arka bölümün genişliğini vurguluyor.

SINIFININ EN BÜYÜK COUPÉ MODELİ

Tamamen yeni CLE Coupé, boyutu ile özel bir ligde yer alıyor. 4.850 mm uzunluğa, 1.861 mm genişliğe ve 1.422 mm yüksekliğe sahip yeni iki kapılı model, C Serisi Coupé'den önemli oranda büyük. E-Serisi Coupé'den ise 2 mm daha alçak ve 15 mm daha uzun.