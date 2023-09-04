Mercedes-Benz, IAA Münih'te yeni modellerini tanıtacak

Mercedes-Benz, IAA Münih'te düzenlenecek olan Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni modellerini tanıtacak. Concept CLA Class, EQA, EQB ve EQV'nin dünya sahnesine çıkacağı etkinlikte, Mercedes-Benz elektrik ve dijitalleşme çağında yeni vizyonunu sergileyecek.

Concept CLA Class, EQA, EQB ve EQV Uluslararası Otomobil Fuarı'nda dünya sahnesine çıkıyor.Mercedes-Benz, 1897'deki ilk IAA'dan (Uluslararası Otomobil Fuarı) bugüne kadar düzenli olarak katıldığı, sektörün en önemli fuarlarından birine yine damga vurmaya hazırlanıyor.

Münih'te 4-10 Eylül arasında düzenlenecek olan IAA Münih'te yeni Concept CLA Class'ı dünya sahnesine çıkaracak olan Mercedes-Benz elektrik ve dijitalleşme çağında yeni vizyonunun ipuçlarını vermeyi hedefliyor. 1886'da otomobili icat eden Mercedes-Benz, "Defining Class" sloganıyla lanse ettiği otomobille şirketin estetik ve olağanüstü tasarım, uzun menzilli verimlilik, öncü inovasyon, sürdürülebilir malzemeler ve tamamen yeni işletim sistemi MB.OS aracılığıyla segmenti yükseltme vizyonunu yansıtıyor.

Son üç ay içinde tanıtılan üçüncü model olan, elektrikli ve plug-in hibrit olarak sunularak E-Serisi'ni tamamlayan All Terrain'in dünya prömiyerinin yanı sıra, EQA, EQB ve EQV'nin etkinlik prömiyerleri de IAA Münih'te gerçekleştirilecek. Mercedes-Benz alanını ziyaret edenler Mercedes-AMG, G-Serisi, Mercedes-Maybach ve Mercedes-Benz Ticari Araçlar da dahil olmak üzere tüm Mercedes markalarındaki elektrikli araçları 'Açık Alan'da deneyimleyebilecekler. 'Açık Alan'da ayrıca Mercedes-Benz'in elektrikli bir gelecek vizyonunun uç noktalarını temsil eden VISION EQXX ile Vision One-Eleven da yer alacak.

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