Mercedes-Benz Fırsatları Kasımda Devam Ediyor

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil alımlarına özel, sadece kasım ayında geçerli finansal seçenekler sunuyor. Mercedes-Benz Kasko; Vito, Sprinter ve ikinci el hafif ticari araç alımlarında sıfır faizli kredi avantajı sağlıyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in yeni otomobil alımlarında geçerli olacak şekilde güncellediği kasım ayına özel finansman seçenekleri farklı avantajlar sunuyor.

C-serisi sedan ve E-serisi sedan otomobillerde kasım ayına özel 1 milyon 000 TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz kampanyası uygulanırken 12 ayda faiz oranları yüzde 1,99'dan başlıyor. 36 aya kadar vadeli kredilerde ise yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kaskonun da Mercedes-Benz Kasko'dan alınması durumunda, Mercedes-Benz C-serisi All-Terrain ve EQE alımlarında kullanılmak üzere 1 milyon TL'ye kadar krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanının yanında, 36 aya kadar vadeli kredilerde de yüzde 3,09'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

E300 d 4M Sedan-Coupe-E350 Cabriolet'ye özel 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz fırsatı sadece kasım ayında geçerli. Yine sadece kasıma özel olarak vadeli kredilerde 12 aya yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranlarına sunulurken 36 aya kadar vadeli kredilerde ise yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

A-serisi HB&Sedan-CLA-GLA-GLB-EQA-EQB otomobil alımlarında kullanılacak 500 bin TL kredi için 12 ay yüzde 2,59 faizli kredi imkanı kasım ayı boyunca sürüyor. 36 aya kadar vadeli kredi kullanımlarında ise faiz oranları yüzde 3,79'dan başlıyor.

Kurumsal ve bireysel müşterilere sağlanan takas indirimi avantajı ise kredi finansman kampanyası ile aynı anda kullanılamıyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor. Bireysel/şahıs firması-özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400 bin 1 TL-800 bin TL olan araçlarda bedelinin yüzde 50'si ve 36 ay vade, 800 bin 1 TL-1 milyon 200 bin TL olan araçlarda bedelinin yüzde 30'u ve 24 ay vade, 1 milyon 200 bin 1 TL- 2 milyon TL olan araçlarda bedelinin yüzde 20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor.