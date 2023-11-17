Mercedes-Benz Fırsatları Kasımda Devam Ediyor
Finans Haberleri
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil alımlarına özel, sadece kasım ayında geçerli finansal seçenekler sunuyor. Mercedes-Benz Kasko; Vito, Sprinter ve ikinci el hafif ticari araç alımlarında sıfır faizli kredi avantajı sağlıyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil alımlarına özel, sadece kasım ayında geçerli finansal seçenekler sunuyor. Mercedes-Benz Kasko; Vito, Sprinter ve ikinci el hafif ticari araç alımlarında sıfır faizli kredi avantajı sağlıyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in yeni otomobil alımlarında geçerli olacak şekilde güncellediği kasım ayına özel finansman seçenekleri farklı avantajlar sunuyor.
C-serisi sedan ve E-serisi sedan otomobillerde kasım ayına özel 1 milyon 000 TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz kampanyası uygulanırken 12 ayda faiz oranları yüzde 1,99'dan başlıyor. 36 aya kadar vadeli kredilerde ise yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları sunuluyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kaskonun da Mercedes-Benz Kasko'dan alınması durumunda, Mercedes-Benz C-serisi All-Terrain ve EQE alımlarında kullanılmak üzere 1 milyon TL'ye kadar krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanının yanında, 36 aya kadar vadeli kredilerde de yüzde 3,09'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.
E300 d 4M Sedan-Coupe-E350 Cabriolet'ye özel 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 0 faiz fırsatı sadece kasım ayında geçerli. Yine sadece kasıma özel olarak vadeli kredilerde 12 aya yüzde 1,99'dan başlayan faiz oranlarına sunulurken 36 aya kadar vadeli kredilerde ise yüzde 3,49'dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.
A-serisi HB&Sedan-CLA-GLA-GLB-EQA-EQB otomobil alımlarında kullanılacak 500 bin TL kredi için 12 ay yüzde 2,59 faizli kredi imkanı kasım ayı boyunca sürüyor. 36 aya kadar vadeli kredi kullanımlarında ise faiz oranları yüzde 3,79'dan başlıyor.
Kurumsal ve bireysel müşterilere sağlanan takas indirimi avantajı ise kredi finansman kampanyası ile aynı anda kullanılamıyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor. Bireysel/şahıs firması-özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400 bin 1 TL-800 bin TL olan araçlarda bedelinin yüzde 50'si ve 36 ay vade, 800 bin 1 TL-1 milyon 200 bin TL olan araçlarda bedelinin yüzde 30'u ve 24 ay vade, 1 milyon 200 bin 1 TL- 2 milyon TL olan araçlarda bedelinin yüzde 20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor.
Model
Takas İndirimi
A 200 FL AMG
100.000 TL
A 200 Sedan FL AMG
CLA 200 AMG+
CLA 200 4MATIC AMG+
CLA 200 FL AMG
GLA 200 Progressive+
GLA 200 AMG+
GLA 200 FL AMG
GLB 200 4MATIC Progressive+
GLB 200 4MATIC AMG+
EQA 250+ AMG+
EQA 350 4MATIC AMG+
EQB 250+ AMG+
EQB 350 4MATIC AMG+
C 200 4MATIC All-Terrain
300.000 TL
EQE 350 4MATIC AMG
200.000 TL
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+
C 200 Avantgarde
C 200 4MATIC Avantgarde
C 200 4MATIC AMG
E 200 d FL Exclusive
E 200 d FL AMG
E 300 d 4MATIC FL Exclusive
500.000 TL
E 300 d 4MATIC FL AMG
E 300 d 4MATIC Coupé FL AMG
E 350 Cabriolet FL AMG
30.11.2023'e kadar geçerli olan kampanya süresince Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ, piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahip olacak. Başvurulan krediler Mercedes-Benz Finansman Türk AŞ tarafından sağlanıyor. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler AŞ, kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi olmayacak.
MERCEDES-BENZ HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Vito sahibi olmak isteyenlere esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemeler sunuyor.
Vito'nun ilk satın alma maliyetinin düşüklüğü, sahip olduğu yüksek kalite standartları, ekonomik yakıt kullanımı, artırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi, onu segmentinin en iddialı aracı haline getiriyor. Mercedes-Benz Kasko'ya başvuranlar, 4x2 çekiş tipindeki araçlarda 500 bin TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz veya 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 300 bin TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajını kullanabiliyor.
Mercedes-Benz Kasko tercih edenler, 300 bin TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajı ile far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile farklılaşan Sprinter'a sahip olabiliyor.
Tüm ticari işletmeler ve ticari araç almak isteyenler de Mercedes-Benz Certified ikinci el araçlar için Mercedes-Benz Kasko'nun kasım ayına özel sunduğu 200 bin TL krediye 5 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatını kullanabiliyor.
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