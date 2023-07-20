Döviz kurunun artışıyla birlikte Mercedes-Benz EQA ve EQB modellerinin fiyatları yüzde 50 arttı. En ucuz sıfır otomobilin 700 bin liraya dayandığı günümüzde elektrikli otomobiller de bir üst ÖTV dilimine geçti.

Döviz kurunun artışı ile birlikte artık içten yanmalı motorlara otomobillerde yüzde 80 ÖTV diliminin altında araç kalmamıştı. En ucuz sıfır otomobilin 700 bin liraya dayandığı günümüzde elektrikli otomobiller de artık bir üst ÖTV dilimine geçmeye başladı. Bunun ilk örnekleri ise Mercedes-Benz'in EQA ve EQB modelleri oldu.

Mercedes-Benz EQA ve EQB fiyatları yüzde 50 arttı

Mercedes-Benz EQA ve Mercedes-Benz EQB modelleri yaklaşık olarak 708 bin ve 740 bin TL zamlandı. Artan kurun yanı sıra daha önce yüzde 10 ÖTV diliminde olan araçların, yüzde 40 ÖTV dilimine çıkması ile birlikte fiyatlarda yüzde 50 civarında artış meydana gelmiş oldu.

Mercedes-Benz EQA 250+, 190 beygir gücündeki elektrik motoru ile ülkemizde zamlar öncesinde 1 milyon 533 bin TL'den satılıyordu. Yine aynı motora sahip EQB 250+ ise 1 milyon 560 bin 500 TL'lik fiyata sahipti. Yapıla fiyat güncellemesinin ardından her iki otomobil de 2 milyon bandının üzerine çıkmış oldu.

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Dolar kurunun artması ile artık yüzde 40 ÖTV dilimine dahil olan EQA 250+ modelinin yeni fiyatı 2 milyon 170 bin TL oldu. Yine aynı şekilde yüzde 40 ÖTV dilimine adım atan EQB 250+ modelinin fiyatı ise 2 milyon 250 bin TL'ye ulaştı.

Bu modellerin 292 beygir güce ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan versiyonlarının fiyatı ise 3 milyon seviyesine yaklaşmış durumda. Mercedes-Benz'in EQA 350 4MATIC için istediği fiyat 2 milyon 610 bin TL olurken, EQB 350 4MATIC, 2 milyon 700 bin TL'den alıcı buluyor.