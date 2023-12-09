Mercedes-Benz Dünyanın En İyi 100 Markası araştırmasında yükselişini sürdürüyor

Mercedes-Benz, Interbrand'in her yıl açıkladığı 'Dünyanın En İyi 100 Markası' araştırmasında yükselişini sürdürüyor. Yedinci sıraya yükselen Mercedes-Benz, üst üste sekizinci kez dünyanın en değerli on markası arasında yer aldı. Marka değeri yüzde dokuzluk artışla 61,414 milyar dolara ulaştı.

Mercedes-Benz, Interbrand'in her yıl açıkladığı 'Dünyanın En İyi 100 Markası' araştırmasında yükselişini sürdürüyor.

Yedinci sıraya yükselen Mercedes-Benz, üst üste sekizinci kez dünyanın en değerli on markası arasında yer aldı. Dikkate değer estetiği, yenilikçi teknolojileri ve bütünleşik sürdürülebilirliği ile etkileyici bir marka olan Mercedes-Benz'in marka değeri yüzde dokuzluk artışla 61,414 milyar dolara ulaştı.

2021'de stratejik düzenlemeye giden şirket, markanın özünü 'İkonik Lüks Arzusu' şeklinde tanımlayarak iki temel özelliği bir araya getiriyor. Çok sayıda stil belirleyici ikon yaratmış lüks bir otomobil üreticisi olarak güçlü köklere sahip olan marka ayrıca inovasyon lideri olarak otomobilin gelişimini ileriye götüren öncü bir ruha da sahip.

1999 yılından bu yana dünyanın en değerli markalarını araştıran ve analiz eden ABD'li marka danışmanlık şirketi Interbrand, tüm adayları 'Markanın ürün veya hizmetlerinin finansal performansı', 'Markanın satın alma karar sürecindeki rolü' ve 'Markanın şirketin gelecekteki kazançlarını güvence altına alma açısından gücü' başlıkları altında değerlendiriyor.