Mercedes-Benz'den IAA Münih Mobility 2023'te devrim yaratan yenilikler

Mercedes-Benz, IAA Münih Mobility Fuarı'nda çok sayıda modelin tanıtımını gerçekleştirirken, otomotiv sektöründe devrim yaratacak yenilikleri de gözler önüne serdi.

Mercedes-Benz, 1897'deki ilk IAA'dan (Uluslararası Otomobil Fuarı) bugüne kadar düzenli olarak katıldığı, sektörün en önemli fuarlarından birinde çığır açan teknolojik yeniliklerini anlatarak otomotiv sektörünün gelişimini şekillendirmeye devam ediyor.

Münih Residence'taki Apothekenhof'ta başlayan IAA Münih'te Mercedes-Benz alanını ziyaret edenler Mercedes-AMG, G-Serisi, Mercedes-Maybach ve Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ve yeni model elektrikli araçlarını özel Açık Alan'da deneyimlerken aynı zamanda elektrikli araçlardan oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesinin yanı sıra şarj ve dijital ekstralar hakkında bilgilendirici sergilere katıldı.

Concept CLA Class

Yeni model ailesinin öncüsü olan Concept CLA Class'ın dünya prömiyeri, Mercedes-Benz Pre-Night etkinliğinde gerçekleştirildi. "Defining Class" sloganıyla lanse edilen otomobil ile Mercedes-Benz'in giriş seviyesinde dahi yapabilecekleri, tasarım ve dijital deneyime farklı bir boyut kazandırıyor. Elektrikli mobilite ve dijitalleşme çağında bu konsept otomobil, şirketin estetik ve olağanüstü tasarım, uzun menzilli verimlilik, öncü inovasyon, sürdürülebilir malzemeler ve tamamen yeni işletim sistemi MB.OS aracılığıyla segmenti yükseltme vizyonunu yansıtıyor.

Mercedes-Benz AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, Concept CLA Class ile giriş seviyesindeki araçları hem teknoloji hem sürdürülebilirlik hem de çekicilik konularında nasıl üst seviyeye çektiklerini paylaştı. Ola Källenius tanıtımını gerçekleştirdikleri Concept CLA Class ve yakında çıkacak olan dört MMA aracıyla, müşterilerinin bu segmentte Mercedes-Benz'den beklentilerini her açıdan yükselttiklerini söyleyerek "Concept CLA Class, tek bir şarjla 750 kilometreden (WLTP) fazla menzil sunuyor. MB.OS da sürüş yardımı ve navigasyondan şarj ve araç içi eğlenceye kadar geliştirilmiş bir müşteri deneyimi yaratacak. Ayrıca bize sürdürülebilirlik açısından nelerin yapılabileceğini de gösterecek. Mercedes-Benz Modüler Mimarisi (MMA) filosunun tamamında, değer zincirimizdeki CO² emisyonlarını önceki mimariye kıyasla yüzde 40'tan fazla azaltacağız" dedi.

Mercedes-Benz'in uzun zamanlı global marka elçilerinden tenis efsanesi Roger Federer de Pre-Night etkinliğinde sahne alarak ikonik bir marka olmak konulu açılış konuşmasını yaptı.

Mercedes-Benz Modüler Mimarisi (MMA) ve Concept CLA Class, Ambition 2039'u ileriye taşıyor

Mercedes-Benz'in sürdürülebilir iş stratejisinin temel unsurlarından biri olan ve 2039 yılında yeni araç filosunun karbon nötr olmasının hedeflendiği Ambition 2039 yolundaki önemli adımlardan biri olan Concept CLA Class ve Mercedes-Benz Modüler Mimarisi (MMA), IAA Münih'te öne çıkan başlıklardan oldu. Elektrik verimliliği için tasarlanan yeni nesil MMA elektrikli sürüş sistemi, şirket içinde geliştirilen yeni aktarma organları, olağanüstü enerji yoğunluğuna sahip bir batarya ve son derece verimli bir elektrikli tahrik ünitesi ile birleştirilmiş 800 V elektrikli mimariden oluşuyor. 750 km'den daha uzun bir menzile sahip olması beklenen elektrikli sürüş sistemi ile sınıfında sınırları belirleyerek önemli bir farkla liderlik ediyor.

Tasarımında doğanın ilkelerini uygulayan ödüllü dijital mühendislik yöntemi ile Concept CLA Class'ta kullanılan sürdürülebilir malzemeler ve kabini ısıtmak için sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile aktarma organlarından ve ortamdaki dış havadan ısı çeken ısı pompası sayesinde malzeme kullanımını optimize ederek kaynakların korunmasına yardımcı oluyor.

Mercedes-Benz'in gelecek vizyonu: VISION EQXX ve Vision One-Eleven

Açık Alan'da ayrıca Mercedes-Benz'in elektrikli bir gelecek vizyonunun uç noktalarını temsil eden iki araç da yer aldı. Bin 200 kilometreden fazla menzile sahip hipermiler VISION EQXX ile elektrikli araçların geleceği ve Vision One-Eleven ile de 1970'lerin marka ikonu C 111 yeniden yorumlanarak ortaya çıkarılan elektrikli süper spor otomobil ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yeni E-Serisi All Terrain

Son üç ay içinde tanıtılan üçüncü model olan, elektrikli ve plug-in hibrit olarak sunularak orta sınıf lüks sedan dünyasında standartları belirleyen E-Serisi All Terrain'in dünya prömiyerinin yanı sıra, EQA, EQB ve EQV'nin ilk gösteri prömiyerleri de IAA Münih'te gerçekleştirildi. En çok yönlü E-Serisi varyantı olan All-Terrain, göze çarpan görünümünü yeni E-Serisi neslinin geniş kapsamlı yenilikleriyle birleştiriyor.

All-Terrain yerden 46 milimetreye varan yüksekliği, daha büyük çaplı tekerlekleri, değiştirilebilir arazi modları, 360° kameranın bir parçası olan şeffaf kaputun yanı sıra, standart olarak sunduğu 4MATIC dört tekerlekten çekiş ve havalı süspansiyon AIRMATIC ile toprak yollarda ve çakıllı pistlerde sorunsuz ilerliyor.

Mercedes-Benz'in hedefi 2030 sonunda 10 binden fazla yüksek güçlü şarj noktası

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli bir gelecek için sürüşün en önemli parçası olan şarj konusunda da sınıfının en iyi deneyimini Açık Alan'da yaşatıyor. Ziyaretçiler, elektrikli araç kullanmanın faydalarını öğrenirken en yeni halka açık ve ev tipi şarj çözümleriyle Mercedes-Benz şarj ekosistemi hakkında da detaylı bilgi alıyorlar. Mercedes-Benz, Yüksek Güçlü Şarj Ağı dağıtımında 2023'ün son çeyreğinde Atlanta (ABD), Chengdu (Çin) ve Mannheim'da (Almanya) ilk istasyonlarını açmayı planlıyor. Mercedes-Benz, 2024 sonunda 2 bin noktada yüksek hızlı şarj istasyonu kurarak 2030 sonunda da Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve diğer ana pazarlarında 2 bin farklı lokasyon ve 10 binden fazla şarj noktasıyla kendi küresel yüksek güçlü şarj ağını kurmayı hedefliyor.

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