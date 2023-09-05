Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2023 IAA Münih Fuarı'nda yeni otomobil konseptleri olan elektrikli CLA konseptini tanıttı. Ayrıca şirketin CEO'su Ola Källenius, daha küçük boyutlara sahip bir G Serisi modeli üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz geçtiğimiz günlerde 2023 IAA Münih Fuarı'nda büyük bir tanıtım yaptı. Bu tanıtımda Alman üretici yeni otomobil konseptleri olan elektrikli CLA konseptini tanıttı. Fakat bu konseptin yanı sıra şirketin CEO'su Ola Källenius, başka bir müjde vermek için sahneye çıktı. Bahsi geçen haber ise daha küçük boyutlara sahip bir G Serisi modeliydi. İşte detaylar…

Mercedes-Benz daha küçük ve elektrikli bir G Serisi üzerinde çalışıyor!

Ola Källenius, yani şirketin CEO'su tarafından duyurulan bu yeni otomobil şirket içerisinde de "Küçük G Serisi" olarak adlandırılmaya da başlanmış. Geçtiğimiz 2021 yılında duyurulan EQG yani elektrikli G Serisi'nin ardından herhangi bir yeni model görmemiş olsak da marka bu konu üzerindeki geliştirmelerine devam ediyor gibi gözüküyor.

Öncelikle bu araca "Küçük G Serisi" adı verilmesindeki en önemli sebep şirketin üst düzey yöneticileri aracın tanıtımını yaparken arka planda kare formlara sahip bir tasarımın gösterilmiş olması. Fakat burada tasarımdan ziyade belirtilen husus 4×4 olarak tasarlanan otomobilin yüksek arazi performansına ve kabiliyetine sahip olacağı. ve bunlara ek olarak otomobilin daha küçük, kompakt olarak adlandırabileceğimiz boyutlara sahip olduğu.

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Markanın üst kurul yöneticileri, küçültülmüş G-Serisi'nin ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı, fakat şu anda otomobilin geliştirilme aşamasında olduğunu düşünürsek otomobili en erken önümüzdeki 2025 yılı veya daha sonrasında yollarda göreceğimizi düşünebiliriz. Ayrıca son olarak unutulmaması gereken bir detay daha var. Küçük G Serisinden önce abisi olacak olan model yani EQG'nin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki sizce küçük G Serisi nasıl olacak? Marka bu otomobilin fiyatını uygun tutabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın! Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz…