Mercedes-Benz, Çin'deki Büyüme Fırsatını Değerlendirmek İstiyor

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, Çin'de lüks otomobil segmentine daha fazla potansiyel müşterinin gelmesiyle birlikte büyüme fırsatı gördüklerini ve bu fırsatı değerlendirmek istediklerini söyledi.

MÜNİH, 7 Eylül (Xinhua) -- Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, Mercedes-Benz'in Çin'de büyüme fırsatı gördüğünü ve lüks otomobil segmentine daha fazla potansiyel müşterinin gelmesiyle birlikte bu fırsatı değerlendirmek istediğini söyledi.

Kaellenius, şuanda Almanya'nın Münih kentinde devam eden ve ülkenin en büyük otomobil fuarı olan 2023 IAA MOBILITY sırasında Çinli gazetecilere verdiği demeçte, Alman lüks otomobil üreticisinin, halihazırda dünyanın en büyüğü olan Çin otomobil pazarının uzun vadede büyümeye devam edeceğine inandığını ifade etti.

Shanghai Otomobil Fuarı'nı ziyaret ettiğinde "Çin hızından" etkilendiğini anımsayan Kaellenius, "Çin'deki insanlar bir şeylerin kendi kendine gerçekleşmesini beklemiyor. Adeta 'gelecek şimdi burada' atmosferi hakimdi" dedi. Kaellenius, bu tutum karşısında motive olduğunu ve Mercedes-Benz'in "her yerde bu zihniyete sahip olması" gerektiğine karar verdiğini söyledi.

Kaellenius, sergilenen modeller aracılığıyla gösterilen son teknolojik gelişmelerin tamamının, Mercedes-Benz açısından uluslararası pazarla giderek daha ayrılmaz hale gelen Çin pazarına da uygulanabileceğini belirtti.

CEO, Çin'in otomotiv sektöründeki inovasyon dinamizminin "otomotiv sektörünün itici güçlerinden biri" haline geldiğini ve Mercedes-Benz'in Çin'deki Ar-Ge personeli ve ortakları tarafından geliştirilen yeniliklerin uluslararası pazarlardaki ürünlerde de kullanılacağını vurguladı.

Kaellenius, Mercedes-Benz'in yeni teknolojiler, üst düzey akıllı sürüş desteği ve araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Çinli ortaklarla işbirliği arayışında olduğunu kaydetti.

Mercedes-Benz'in katılım, açık pazar, serbest ticaret ve adil rekabet yanlısı olduğunu ve dünya çapında eşit şartlarda rekabeti desteklediğini net biçimde ifade eden Kaellenius, "Eğer daha fazla korumacılığa gider ve piyasaları açmazsak, hatta piyasaların bağlarını koparmaya çalışırsak, o zaman pişirdiğimiz pasta daha küçük olur" dedi.