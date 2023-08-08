Mercedes-Benz, Binlerce EQS Modelini Geri Çağırıyor

Markalar bazı zamanlarda üretim kaynaklı ve kullanıcılar tarafından çözülemeyen bir sorun tespit ettiklerinde araçlarını geri çağırıyor. Geri çağrılan araçlar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ise sahiplerine teslim ediliyor. Bu konuda son geri çağırma işlemi ise Mercedes-Benz tarafından yapıldı.

Binlerce Mercedes-Benz EQS geri çağırılıyor

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan duyurulara göre Mercedes-Benz, Çin'de satılan 3 binden fazla tamamen elektrikli otomobil modelini geri çağırma kararı aldı. Alman üretici, Çin'de satılan iki farklı aracını bu işlemle geri çağıracak.

İlk geri çağırma, Çin'e ithal edilen 2 bin 324 tamamen elektrikli EQS sedanı kapsıyor. Elektrikli tahrik modülünün bir yazılım sorunu nedeniyle devre dışı kalabileceği belirtile aracın, güç kaybına yol açarak kaza riskini artırabileceği belirtiliyor.

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Geri çağırma bildirimine göre, etkilenen araçlar 14 Haziran 2021 ile 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında üretilmiş modelleri kapsıyor. Geri çağırma işleminin ardından yapılacak güncelleme şirketin yetkili satıcılarında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

İkinci geri çağırma işlemi ise 14 Haziran 2021 ile 16 Şubat 2022 arasında üretilen bin 51 adet ithal EQS sedan modelinden oluşuyor. Bu geri çağırmanın nedeni ise bataryada yüksek voltaj sorunu olduğunda kullanıcıya bildirim gitmemesi olarak gösterildi. Alman otomobil üreticisi, sorunu çözmek için yerel bayi ağı aracılığıyla batarya yönetim sisteminin yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.

Mercedes-Benz, geçtiğimiz ay da Elektronik Stabilite Programı (ESP) yazılımı sorunu nedeniyle Çin'deki 30 binden fazla ithal S-Serisi ve EQS aracını geri çağırdı. Şirket, haziran ayında da ABD'de benzer bir sorun nedeniyle EQE, EQS ve EQS SUV modellerini güncelleme için yetkili servislere davet etti.

Mercedes-Benz'in son dönemde sıklıkla geri çağırma işlemleri ile adı anılıyor. Şirketin büyük yatırım yaptığı elektrikli araçların sorun çıkarması ise kafalarda müşteriler için soru işareti bırakabilir. Peki siz Mercedes-Benz ve elektrikli otomobil modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.