Mercedes-AMG GT'nin Yeni Nesli Tanıtıldı

Mercedes-AMG GT, ikinci nesliyle daha büyük ve daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yeni tasarımı ve performansıyla dikkat çeken otomobil, aerodinamik özellikleriyle de öne çıkıyor. İç mekanda ise 2+2 kişilik oturma düzeni ve geniş bagaj alanı bulunuyor. Yeni Mercedes-AMG GT, 2024 yılında piyasaya sürülecek.

Mercedes-AMG GT, uzun bir süredir bizimle beraber. Tasarımı ve performansı ile çıktığı ilk günden bu yana otomobilseverleri etkilemeyi başaran AMG GT, aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından artık ikinci nesli ile karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Mercedes-AMG GT selefine göre daha büyük ve daha güçlü.

Mercedes-AMG GT daha büyük ve daha güçlü

Evrimsel bir tasarımla karşımıza çıkan yeni AMG GT'de tasarım genel anlamda korunurken, detaylarda ise önemli farklılıklar göze çarpıyor. Daha ince ön far tasarımına sahip olan araçta ayrıca Digital Light teknolojisine de yer veriliyor. Arka bölümde ise 3 boyutlu ince LED farların artık birbirine doğru uzandığını görüyoruz. Ayrıca aktif spoyler de yine dikkat çeken detaylar arasında.

Bunların yan sıra Mercedes-AMG yeni modelini çok daha aerodinamik bir hale getirmiş durumda. Aracın ön uzgarasında yer alan panjurlar, havayı daha iyi yönlendirebilmek adına araç hızı, ivme ve aracın yönüne bağlı olarak pozisyon değiştirebiliyor. Ayrıca arka spoyler de 80 km/s hızın üzerinde daha iyi yere basma kuvveti için 5 farklı konumda hareket edebiliyor.

Vergisiz 130 milyon TL: Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili tanıtıldı!

AMG GT Coupe, 577 beygir gücüne sahip GT 63 ve 469 beygir gücüne sahip GT 55 olmak üzere iki farklı versiyonla karşımıza çıkacak. Her iki versiyonda da çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motor görev yapacak. GT 63, 0'dan 100 km/s hıza 3,1 saniyede çıkarken, GT 55 ise 100 km/s hıza ulaşmak için 3,8 saniyeye ihtiyaç duyuyor.

Mercedes-Benz tarafından uzun süredir kullanılan motorda ikinci nesil AMG GT modeline özel olarak yeni bir yağ karteri, revize edilmiş bir ara soğutucu ve aktif karter havalandırmasna yer veriliyor. Mercedes-AMG mühendisleri turbo basıncını artırarak ve soğutmayı artırarak bu daha yüksek performansa ulaşmayı başarmış görünüyor.

AMG GT'nin V8 motoru ağırlığı azaltılan 9 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiş durumda. Gücü dört tekerleğe birden aktarabilen bu şanzıman, araç hakkında tüm bilgileri izleyerek en iyi şekilde çekiş sağlamayı hedefliyor.

Aracın iç mekanına geçtiğimizde ise en büyük değişiklik yeni 2+2 kişilik oturma düzeni oluyor. Mercedes-AMG her ne kadar aracı 4 kişilik olarak yorumlasa da arka bölümde bir yetişkinin oturmasının oldukça zor olduğunu belirtmekte fayda var. Daha fazla bagaj alanı için arka koltukların katlanabildiğini de söyleyelim.

Kokpit tasarımı ise artık diğer Mercedes-Benz modellerinden tanıdığımız bir yapıya sahip. Merkezde büyük bir bilgi-eğlence sistemi ekranı konumlandırılan araçta sürüvünün önünde de bir dijital gösterge paneline yer veriliyor. Her iki araçta da aracın performans verilerini bilgi-eğlence sistemi ekranından takip etmek mümkün.

Mercedes-AMG, yeni GT modeli 2024 yılının ilk yarısında yollarda olacak. Peki siz Mercedes-AMG'nin yeni spor otomobili hakkındane düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.