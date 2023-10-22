Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Modeli Sürüş Testi Yapıldı

Gelişen teknoloji ile birlikte elektrikli otomobilleri yollarda daha fazla görmeye başladık. Bu noktada öne çıkan araçlardan birisi de Mercedes'in en bilinen modellerinden Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+. Oldukça sevilen bu modeli ShiftDelete.Net Editörü Samet Jankovic deneyimledi.

Gelişen teknoloji ile birlikte elektrikli otomobilleri yollarda daha fazla görmeye başladık. Bu noktada öne çıkan araçlardan birisi de Mercedes'in en bilinen modellerinden Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+. Oldukça sevilen bu modeli ShiftDelete.Net Editörü Samet Jankovic deneyimledi.

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ ilk sürüş testi

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan, Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ modelini ekip arkadaşı Samet Jankovic'in ellerine emanet etti. Elektrikli otomobillerin sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralayan bir devrim olduğunu düşünen Samet Jankovic, Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ modelini sürdü. İşte Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ sürüş testi;

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ modeli; dokunmatik ekranlar, sesli asistan, adaptif sürüş modları ve yüksek kaliteli malzemeler ile donatılmış bir iç tasarıma sahip. Tamamen elektrikli olan araç, yollardaki sessizliği ile gözleri kendine çekiyor.

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Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ özellikleri

574 kilometre menzile sahip olan Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+, 32 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. 15 dakika şarj ile 250 kilometre menzil sunan elektrikli otomobil modeli sıfır emisyon ile çalışıyor.

Araç, çift elektrik motoru ile birlikte 625 beygir güç ve 950 Nm tork üretebiliyor. Bununla beraber 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3,5 saniyede çıkabiliyor. Öte yandan Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+, 90.56 kWh kapasiteli batarya ile geliyor.

ÖzellikDeğer Menzil: 574 kilometreŞarj Süresi (Yüzde 80): 32 dakikaMotor: Çift elektrik motoruGüç: 625 beygirTork: 950 NmHızlanma (0-100 km/s): 3.5 saniyeBatarya: 90.56 kWh

Not: Özellikler, modellere ve paket seçimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ modelini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.