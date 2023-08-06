Son dönemde birçok otomobil üreticisi içten yanmalı motorlardan vazgeçerken, Mercedes-AMG'nin performanslı modelleri C63 ve E63 için V8 motorlara geri dönme ihtimali doğuyor.

Son dönemde birçok otomobil üreticisi artık içten yanmalı motorlara veda ediyor. Bunun yanı sıra, güç ünitelerini elektrik motorları ile destekleyen üreticiler, motor kapasitelerini de günden güne düşürüyor. Bu durum çevre için gerekli olsa da birçok otomobilsever, elektrik motorlarının otomobillerin ruhunu yansıtamadığı görüşünde.

Mercedes-AMG C63 ve E63 V8 motorlara geri dönebilir

Son dönemde hibrit sistemler sayesinde motor hacimlerini artıran bir marka da Mercedes-Benz olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun en büyük etkisini ise hiç kuşkusuz markanın performanslı modeli Mercedes-AMG C63'te görmüştük.

Sahip olduğu V8 motor ile zaman içerisinde bir bütün haline gelen Mercedes-AMG C63, son neslinde ise 4 silindirli çift turbo beslemeye sahip 2,0 litrelik motora geçiş yapmıştı. Bir elektrik motoru ile desteklenen bu ünite toplamda 680 beygir güç sunabiliyor. Bu rakamlar oldukça etkileyici olsa da Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE çoğu otomobilseveri ise memnun edebilmiş değil.

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Diğer yandan Mercedes-AMG E63 için de benzer bir durum geçerli. Mevcut modeli ile V8 motorlara veda eden otomobilin yeni nesilde hibrit bi V6 üniteye geçiş yapması bekleniyor. Otomobilseverler ise yeni modelin çift turbo beslemeli V8 kurulumuna devam etmesi planlanan M5 modeli ile yarışamayacağı inancında.

Hal böyleyken, Mercedes-Benz'inn yeni nesil C63 AMG ve E63 AMG için kritik bir karar alması bekleniyor. Bu konuda gelen bilgiler ise Mercedes-Benz'in 2026 yılından itibaren performanslı modellerinde M177 kodlu 4,0 litrelik V8 motor kullanacağı yönünde.

Sekiz silindirli bu güçlü motor şu anda EU7 emisyon standartlarını karşılayacak şekilde güncelleniyor. Alman üreticinin hibrit V8 motorununu şimdiye kadar 831 beygirlik AMG GT63 S E Performance ve 791 beygirlik AMG S63'te görmüştük. İlerleyen dönemde Mercedes-Benz'den daha fzla hibrit otomobil göreceğiz gibi duruyor.

Mercedes-Benz, daha 'ciğerli' otomobiller isteyen müşterilerinin dileğini kırmayıp, V8 motorlara geri dönecek gibi görünüyor. Peki siz Mercedes-AMG'nin performanslı modelleri ve V8 motorlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.