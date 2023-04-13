Meral Danış Beştaş sağlık durumu ne? Meral Danış Beştaş kimdir?
Gündem Haberleri
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gitti. Karayazı ilçesinde Beştaşi şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Meral Danış Beştaş sağlık durumu ne? Meral Danış Beştaş kimdir?
Seçim çalışmaları için Erzurum'a giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan Beştaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Meral Danış Beştaş sağlık durumu ne? Meral Danış Beştaş kimdir?
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ SAĞLIK DURUMU NE?
Beştaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan HDP'li Beştaş ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beştaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan Vefa ve parti yöneticisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?
1990'da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. Aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkûm edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak yer aldı.
AİHM, Meral Danış Beştaş'ın 6 Kasım 1993'te avukat eşi Mesut Beştaş ile birlikte gözaltına alındıktan sonra 25 gün boyunca jandarmanın elinde işkenceye maruz kaldığına, Türkiye'deki adli makamların Beştaş ve diğer başvuranların kötü muamele iddialarını soruşturmada başarısız olduğuna ve gözaltı süresince özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Beştaş, Kobani Olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında 30 Ocak 2017'de gözaltına alındı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.[3] 22 Nisan 2017'de yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.