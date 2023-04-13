Meral Danış Beştaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Meral Danış Beştaş'ın hayatı ve biyografisi!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın içerisinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Bunun ardından Meral Danış Beştaş'ın sağlık durumu merak edildi. Peki, Meral Danış Beştaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Meral Danış Beştaş'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Meral Danış Beştaş geliyor. Peki, Meral Danış Beştaş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, hangi partili? İşte detaylar...

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seçim çalışmaları için Erzurum'a giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araç içerisinde sıkışan Beştaş, ekiplerin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Beştaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ KİMDİR?

Meral Danış Beştaş (5 Nisan 1967, Mazıdağı - ), Kürt asıllı Türk hukukçu, politikacı, Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısı.

Hayatı

1990'da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. Aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkûm edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak yer aldı.

AİHM, Meral Danış Beştaş'ın 6 Kasım 1993'te avukat eşi Mesut Beştaş ile birlikte gözaltına alındıktan sonra 25 gün boyunca jandarmanın elinde işkenceye maruz kaldığına, Türkiye'deki adli makamların Beştaş ve diğer başvuranların kötü muamele iddialarını soruşturmada başarısız olduğuna ve gözaltı süresince özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Beştaş, Kobani Olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında 30 Ocak 2017'de gözaltına alındı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 22 Nisan 2017'de yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.

Özel hayatı

Avukat Mesut Beştaş ile evli ve iki çocuk annesidir.