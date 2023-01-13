İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. İYİ Parti yetkilileri, Meral Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Meral Akşener taburcu oldu mu, sağlık durumu ne? Meral Akşener hasta mı? soruları yer aldı.

Dün akşam "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumu merak ediliyor. Akşener'in doktoru da "Genel Başkanımız bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz." dedi. Peki, Meral Akşener taburcu oldu mu, sağlık durumu ne? Meral Akşener hasta mı?

MERAL AKŞENER TABURCU OLDU MU?

Dün akşam "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu sabah taburcu oldu. Doktoru ve İYİ Parti yetkilileri tarafından ciddi bir durumunun olmadığı, hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastaneye başvurduğu dile getirilen Akşener, hastane çıkışı soru-cevap almadı ve el sallayarak uzaklaştı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" ifadelerini kullandı. Geceyi hastanede geçiren Akşener, saat 10.50'de taburcu oldu. Hastane çıkışı soru-cevap almayan Akşener, aracına binerek uzaklaştı. Konuyla ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" ifadelerini kullandı.