Meral Akşener sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikesi var mı? Meral Akşener hasta mı, neyi var?
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Meral Akşener hasta mı merak ediliyor. Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelen haberlerin ardından Meral Akşener sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikesi var mı? Meral Akşener hasta mı, neyi var? Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener hastalığı ne? merak edildi.
Meral Akşener hasta mı? Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelen haberlerin ardından Meral Akşener sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikesi var mı? Meral Akşener hasta mı, neyi var? Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener hastalığı ne? merak edildi. İşte detaylar...
İYİ Parti lideri Genel Başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve geceyi hastanede geçireceğini söyledi.
İYİ Parti yetkilileri, Meral Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Akşener'in hastanedeki kontrollerinin sürdüğü belirtildi.
Meral Akşener, Türk Tarihçi, Akademisyen ve siyasetçidir. Tansu Çiller hükümetinde içişleri bakanı olarak görev yapan Akşener, İYİ Parti'nin kurucusu ve genel başkanıdır.