Meral Akşener hasta mı merak ediliyor. Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelen haberlerin ardından Meral Akşener sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikesi var mı? Meral Akşener hasta mı, neyi var? Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener hastalığı ne? merak edildi.

Meral Akşener hayati tehlikesi var mı?

Kalp rahatsızlığı geçiren Akşener'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmadı

Meral Akşener hasta mı? Meral Akşener, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelen haberlerin ardından Meral Akşener sağlık durumu nasıl? Hayati tehlikesi var mı? Meral Akşener hasta mı, neyi var? Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener hastalığı ne? merak edildi. İşte detaylar...

MERAL AKŞENER HASTA MI?

İYİ Parti lideri Genel Başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve geceyi hastanede geçireceğini söyledi.

MERAL AKŞENER'İN SAĞLIK DURUMU!

İYİ Parti yetkilileri, Meral Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını söyledi. Akşener'in hastanedeki kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener, Türk Tarihçi, Akademisyen ve siyasetçidir. Tansu Çiller hükümetinde içişleri bakanı olarak görev yapan Akşener, İYİ Parti'nin kurucusu ve genel başkanıdır.