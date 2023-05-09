14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu. Bunun ardından vatandaşlar Meral Akşener'in nerede ve hangi okulda oy kullanacağını merak etti. Peki, Meral Akşener nerede oy kullanacak, hangi okulda, il ve ilçede 2023? Meral Akşener hangi okulda oy kullanacak? İşte detaylar...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde adayların ve liderlerin oy kullanacağı yerler netleşti. Peki, Meral Akşener nerede oy kullanacak, hangi okulda, il ve ilçede 2023? Meral Akşener hangi okulda oy kullanacak? İşte ayrıntılar...

2023 SEÇİMLERDE HANGİ LİDER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. Diğer 3 aday Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise Ankara'da sandık başına gidecek.

Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

MERAL AKŞENER NEREDE, HANGİ OKULDA OY KULLANACAK 2023?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.