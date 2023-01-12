Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener sağlık durumu! Meral Akşener son durumu ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastaneye kaldırıldı. Meral Akşener'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener sağlık durumu! Meral Akşener hasta mı? İşte detaylar...

Kalp rahatsızlığı geçiren Akşener'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde çarpıntı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Meral Akşener'in sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılmaya başlandı. İYİ Parti liderinin son durumu merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener hasta mı? Meral Akşener sağlık durumu! Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı? Detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı ritim bozukluğu tespit edildiği için hastaneye kaldırılmıştır. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerini kullanmıştır.