Meral Akşener milletvekili mi? Türk akademisyen ve siyasetçi Meral Akşener, İYİ Parti'nin kurucusu ve aynı zamanda genel başkanıdır. Peki, Meral Akşener milletvekili mi? Meral Akşener milletvekili seçildi mi? İşte detaylar...

MERAL AKŞENER MİLLETVEKİLİ Mİ?

1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili olarak meclise giren Akşener, 1996 ve 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde içişleri bakanı olarak görevini sürdürmüştür. Akşener, 2007, 2011 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmemiştir. 25 Ekim 2017'den itibaren kendisinin liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin genel başkanıdır. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Seçim sistemine göre Cumhurbaşkanı adayı olan siyasiler milletvekili genel seçiminde olamıyor. Bu sebeple 2018 seçimlerinde Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili değildir.

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener 25 Ekim 2017'de arkadaşlarıyla birlikte İYİ Parti'yi kurdu ve 26 Ekim 2017'de İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçildi.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri sürecinde, Türk siyasal tarihinin, milletin imzası ile doğrudan Cumhurbaşkanı adayı gösterilen ilk ve tek kadın oldu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitiren Meral Akşener, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Yıldız, Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfının kuruluşunu gerçekleştirdi.

20. dönemde İstanbul, 21. dönemde Kocaeli, 23 ve 24. dönemde İstanbul milletvekili seçildi. 54. Hükûmette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23 ve 24. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu.

Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.

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