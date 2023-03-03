Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Ardından Meral Akşener'in hayatı merak edildi. Peki, Meral Akşener kimdir, nerelidir? Meral Akşener kaç yaşında? Meral Akşener hayatı ve biyografisi nedir?

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İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, her gün yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Hayatı merak edilen Meral Akşener araştırılıyor. Peki, Meral Akşener kimdir, nerelidir? Meral Akşener kaç yaşında? Meral Akşener hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener 18 Temmuz 1956 Gündoğdu, İzmit, Türk tarihçi ve siyasetçi.

Selanik'ten Kocaeli'ye göç eden Balkan Türkü bir ailenin kızı olan Meral Akşener 18 Temmuz 1956 tarihinde Tahir Ömer Bey ve Sıddıka Hanım'ın çocuğu olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde doğdu. 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı.

İçişleri Bakanlığı

1995 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak meclise girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükümeti'nden 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk kazası sonrası İçişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek Türkiye tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 28 Şubat sürecinin yaşanması ile 54. Türkiye Hükümeti'nin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997 tarihinde son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise DYP %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.

AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer alması

4 Temmuz 2001 tarihinde Doğru Yol Partisi'nden istifa ederek Fazilet Partisi'nden kopan Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğini yaptığı 'yenilikçi' kanat olarak adlandırılan oluşuma katıldığını Abdullah Gül ve arkadaşlarının çalışma ofisi olarak kullandıkları Politik Araştırmalar Merkezi'nde basın toplantısıyla ilan etti. Yeni parti için çalışma yaparken oğlunun da parti adı için çalışma yürüttüğünü söyledi. Ancak bir süre sonra "Milli Görüş çizgisini sürdürüyorlar" diyerek hayal kırıklığı yaşadığını belirterek yenilikçi hareketten ayrılıp 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi

2001 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan Akşener, 2007 Türkiye genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Bu süre içerisinde MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'ye siyasi işler alanında başdanışmanlık yaptı.2004 yerel seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı oldu. En son 1968 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili seçilen Muş milletvekili Hayriye Ayşe Nermin Neftçi'den sonra 10 Ağustos 2007 tarihinde Güldal Mumcu ile beraber TBMM başkanvekilliği görevine seçildi. TBMM'de Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliği yaptı.2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde tekrar MHP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Fakat Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde partisinden milletvekili adayı gösterilmedi.

MHP genel başkanlık adaylığı ve ihracı

Kasım 2015 genel seçimlerinde MHP'nin oy kaybederek mecliste temsil edilen dördüncü parti olması üzerine ay sonunda yapmış olduğu basın toplantısında kurultay talebinde bulunmuş ve "Üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım." demiştir. Mahkeme kararıyla yapılacak olan MHP olağanüstü kongresi için Meral Akşener genel başkan adayı oldu. Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs'ın belirlendiğini açıklandı. MHP Genel Merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi. Eylül 2016 tarihinden partiden ihraç edildi. Meral Akşener, 19 Haziran 2016 tarihinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. MHP'nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

Akşener'in kuracağı yeni partinin ismi "İyi Parti" sloganı ise "Türkiye iyi olacak" oldu. Akşener İçişleri Bakanlığı'na dilekçesini verdikten sonra yeni partisini Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'Türkiye İyi Olacak' sloganıyla 25 Ekim 2017 Tarihinde kamuoyuna açıkladı.

Özel yaşamı

Meral Akşener, 1980 yılından beri Makine Mühendisi Tuncer Akşener ile evlidir ve Fatih Akşener (d. 1984) adında bir oğlu vardır.