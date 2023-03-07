Meral Akşener katıldığı Teke Tek programında "Bu dünyada oğlum hariç, eşim de dahil hiç kimse bana zorla bir şey yaptıramaz." açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından vatandaşlar, Meral Akşener'in oğlu kimdir, ismi nedir merak etti. Peki, Meral Akşener'in oğlu kimdir? Fatih Akşener kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Meral Akşener'in kaç çocuğu var? İşte detaylar...

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Meral Akşener'in oğlu kimdir merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Meral Akşener'in oğlu kimdir? Fatih Akşener kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Meral Akşener'in kaç çocuğu var? İşte ayrıntılar...

MERAL AKŞENER'İN OĞLU KİMDİR?

Meral Akşener'in oğlu "Fatih Akşener" 'dir.

Meral Akşener, 1980 yılından beri makine mühendisi Tuncer Akşener ile evli olup Fatih Akşener (d. 1984) adında bir oğlu vardır. Meral Akşener'in Pars ve Ayda adında iki torunu bulunmaktadır. Akşener, Galatasaray taraftarıdır. Ayrıca Kocaelispor'u da desteklemektedir.

FATİH AKŞENER KİMDİR?

Fatih Akşener, Meral Akşener'in oğludur. Fatih Akşener 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Fatih Akşener 2012 yılında Işık Akşener ile dünya evine girmiştir.

MERAL AKŞENER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Meral Akşener'in bir çocuğu vardır. Meral Akşener'in 1984 doğumlu Fatih Akşener isminde bir oğlu bulunmaktadır.

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener, (d. 18 Temmuz 1956, İzmit, Kocaeli), Türk tarihçi, akademisyen ve siyasetçidir. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonundan oluşan ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın başbakanlığını üstlendiği 54. REFAHYOL Hükûmeti'nde içişleri bakanı olarak görev yapan Meral Akşener, İYİ Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanıdır.

Hayatı

Drama'dan Türkiye'ye göç etmiş muhacir bir ailenin kızı olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu mahallesinde doğdu. Baba adı Tahir Ömer, anne adı Sıddıka'dır. Baba tarafı, Diyarbakır'ın Küçükkadı köyü ve bölgenin sayılı Alevi Türkmen köylerinden olan Büyükkadı'dan Balkanlar'a göç ettirilmiş bir aileden gelmektedir.

1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nden "İlkokul öğretmeni" olarak mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümünden mezun oldu. 1979 ile 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yakın çağ tarihi dalında yüksek lisans, aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk tarihi dalında da doktorasını tamamladıktan sonra "Tarih Doktoru" oldu. Kocaeli Üniversitesi'nde inkılap tarihi bölüm başkanı olarak görev yaptı. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kurucularından biri olarak başkanlığını da yaptı.