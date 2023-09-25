İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi altına alındı. Akşener'in son durumuyla ilgili bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 25 Eylül Pazartesi yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir." dedi. Peki, Meral Akşener hastaneye niye kaldırıldı? Meral Akşener son dakika hastaneden çıktı mı? İşte detaylar…

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'in neyi olduğu merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener hastaneye niye kaldırıldı? Meral Akşener son dakika hastaneden çıktı mı? İşte detaylar…

MERAL AKŞENER HASTANEYE NİYE KALDIRILDI?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener rahatsızlandı. Viral enfeksiyon geçiren Akşener'in pazartesi ve salı günkü programları iptal edildi. Yapılan kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı. Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

MERAL AKŞENER SON DAKİKA HASTANEDEN ÇIKTI MI?

Akşener'in son durumu hakkında bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi: "Kamuoyumuza. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir. Saygılarımızla."

Akşener 26 Mayıs'ta Eskişehir'e giderek partinin Büyükşehir ve Odunpazarı belediye başkan adaylarını açıklayacaktı.

Kamuoyuna henüz Akşener'in hastaneden çıkıp çıkmadığı konusunda bilgi verilmedi. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla aradı. Akşener'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

OCAK AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Öte yandan Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayetiyle ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Tetkiklerinde sorun tespit edilmeyen Akşener, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.