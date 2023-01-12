İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hastaneye kaldırıldı. Meral Akşener'in hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, Meral Akşener hastalığı ne? Meral Akşener son durumu! Meral Akşener hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı? İşte detaylar...

Meral Akşener hayati tehlikesi var mı?

Kalp rahatsızlığı geçiren Akşener'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde çarpıntı ve ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Meral Akşener'in sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılmaya başlandı. İYİ Parti liderinin hastalığı merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener hastalığı ne? Meral Akşener son durumu! Meral Akşener hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı? Detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER HASTALIĞI NE?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve geceyi hastanede geçireceğini söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in tetkiklerinde sorun olmadığını belirterek, "Yarın taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.