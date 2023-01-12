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Meral Akşener hasta mı? Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı?

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Meral Akşener hasta mı? Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı?

Bu akşam Meral Akşener'in kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Peki, Meral Akşener hasta mı? Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı?

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Son dakika gelişmesi olarak açıklanan durum sonrası Meral Akşener hasta mı? Meral Akşener neden hastaneye kaldırıldı gibi konular merak edildi.

MERAL AKŞENER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Akşener'in rahatsızlığı ile ilgili paylaşım geldi. Yavaş, "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Meral Akşener Gündem Politika Haberler

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