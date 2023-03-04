Son günlerde gündemde merak edilen isimler arasında yer alan Meral Akşener hangi partilerde görev yaptı? Birçok vatandaş tarafından araştırılmakta. Meral Akşener'in siyasi kariyeri birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Peki, Meral Akşener hangi partilerde görev yaptı? İşte Meral Akşener'in siyasi kariyeri!

Meral Akşener hangi partilerde görev yaptı? Sorusu, Meral Akşener'in hayatına dair en çok merak edilen sorular arasında yerini alıyor. Konuya ilişkin olarak en çok merak edilen bir diğer soru ise Meral Akşener'in siyasi kariyeri oluyor. Bu yazımızda Meral Akşener hangi partilerde görev yaptığını sizler için yanıtladık. Peki, Meral Akşener hangi partilerde görev yaptı? İşte Meral Akşener'in siyasi kariyeri!

MERAL AKŞENER HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

1995 yılında Doğru Yol Partisi'nin kadın kolları başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak meclise girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi (RP) ve DYP koalisyonunun oluşturduğu 54. Türkiye Hükûmeti'nden 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk Kazası sonrası içişleri bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar'ın yerine göreve getirildi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk kadın içişleri bakanı oldu. 28 Şubat süreci'nin yaşanması ile 54. Türkiye Hükûmeti'nin dağılmasının ardından görev süresi 30 Haziran 1997 tarihinde son buldu. 1999 Türkiye genel seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 2002 Türkiye genel seçimlerinde ise DYP %9,54 oy alarak baraj altında kaldı.