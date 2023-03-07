6'lı Masa'da yer alan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında soruları yanıtlayacak. Son gelişmelerle beraber ilgi odağı haline gelen Meral Akşener'in konuşması merak edildi. Peki, Meral Akşener hangi kanalda? Meral Akşener Canlı izleme linki var mı?

Meral Akşener hangi kanalda? Meral Akşener Canlı izleme linki var mı soruları bu akşam en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Meral Akşener hangi kanalda? Meral Akşener Canlı izleme linki var mı?

MERAL AKŞENER HANGİ KANALDA KONUŞUYOR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 21.00'de başlayan programda Habertürk ekranlarında GAzeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

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