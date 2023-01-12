Bu akşam Meral Akşener'in kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Peki, Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener taburcu oldu mu, iyileşti mi?

Meral Akşener hayati tehlikesi var mı?

Kalp rahatsızlığı geçiren Akşener'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmadı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Son dakika gelişmesi olarak açıklanan durum sonrası Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener taburcu oldu mu, iyileşti mi gibi konular merak edildi.

MERAL AKŞENER HANGİ HASTANEYE KALDIRILDI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Güven Hastanesi'ne kaldırılan Akşener'in rahatsızlığı ile ilgili paylaşım geldi. Yavaş, "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.