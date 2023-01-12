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Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener taburcu oldu mu, iyileşti mi?

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Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener taburcu oldu mu, iyileşti mi?

Bu akşam Meral Akşener'in kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Peki, Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener taburcu oldu mu, iyileşti mi?

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Son Dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıSon Dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener hayati tehlikesi var mı?Meral Akşener hayati tehlikesi var mı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Son dakika gelişmesi olarak açıklanan durum sonrası Meral Akşener hangi hastaneye kaldırıldı? Meral Akşener taburcu oldu mu, iyileşti mi gibi konular merak edildi.

MERAL AKŞENER HANGİ HASTANEYE KALDIRILDI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Güven Hastanesi'ne kaldırılan Akşener'in rahatsızlığı ile ilgili paylaşım geldi. Yavaş, "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Meral Akşener Gündem Politika Haberler

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