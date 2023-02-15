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Meral Akşener deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Meral Akşener kaç TL bağışladı?

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Meral Akşener deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Meral Akşener kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında kim ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Meral Akşener oldu. Peki, Meral Akşener ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Meral Akşener kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

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Meral Akşener 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Meral Akşener ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Meral Akşener kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

MERAL AKŞENER DEPREM ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Meral Akşener kendi ve eşi adına birer maaşını kampanya için bağışladığını belirtti.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Meral Akşener Gündem Yaşam Haberler

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