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Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

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Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sorusu, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'yı terk etmesi ile gündeme geldi. Peki, Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

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Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Merak ediliyor. CHP, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu 6'lı Masa'nın; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi İYİ Parti'nin masayı terk etmesine neden oldu. Peki, Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıklayan İYİ Parti lideri Akşener, canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a aday olması için çağrı yaptı. Ancak iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

Bu noktada gözler Akşener'in sıradaki adımına çevrildi. Kurmayları ile görüşen Akşener'in başka bir aday mı belirleyeceği yoksa kendisinin mi aday olacağı henüz bilinmiyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre İYİ Partililer, Akşener'e "Aday olun" çağrısında bulundu. Akşener'in ise bu talebe, "Onları sonra konuşuruz" diyerek yanıt verdiği öne sürüldü. Öte yandan Meral Akşener'in adayın açıklanacağı 6 Mart'taki 6'lı Masa toplantısına katılmayacağı belirtildi.

HUKUKÇU ŞEN İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. "Yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız." diyen Ersan Şen, Akşener'in reklam arasında kendisini aradığını belirterek, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Meral Akşener İYİ Parti Gündem Politika Haberler

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