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Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Cumhurbaşkanlığı için Meral Akşener aday olacak mı?

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Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Cumhurbaşkanlığı için Meral Akşener aday olacak mı?

Türkiye 2023 genel seçimlerine yaklaşırken altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı da merak konusu oluyor. Son olarak Uğur Poyraz açıklamaları ile Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Cumhurbaşkanlığı için Meral Akşener aday olacak mı?

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"Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Uğur Poyraz açıklamaları ile birlikte vatandaşlar tarafından Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Cumhurbaşkanlığı için Meral Akşener aday olacak mı? Soruları merak edilmeye ve arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Cumhurbaşkanlığı için Meral Akşener aday olacak mı?

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Uğur Poyraz'un konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" diyen Poyraz, "Meral Akşener'in başbakan adayıyım kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var." açıklamalarında bulundu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Meral Akşener Gündem Politika Haberler

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